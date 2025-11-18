La précédente privatisation de TAP Air Portugal dans le collimateur de la justice

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La justice portugaise a lancé mardi une série de perquisitions dans le cadre d'une enquête portant sur la privatisation de la compagnie aérienne TAP en 2015 et au financement d'un achat d'appareils Airbus, a annoncé le ministère public.

Selon le DCIAP, le département du parquet chargé de la criminalité économique, des perquisitions ont visé 25 sites, dont "des entreprises, des cabinets d'avocat et des sociétés d'audit".

L'enquête déclenchée en décembre 2022 vise à clarifier les conditions dans lesquelles 61% du capital de TAP a été vendu en 2015 par l'Etat au consortium Atlantic Gateway, dirigé par l'homme d'affaires américain David Neeleman et son associé portugais Humberto Pedrosa, patron du groupe de transports Barraqueiro.

Elle porte également sur l'opération d'augmentation de capital qui a suivi la provatisation "avec des fonds provenant d'un financement négocié avant le rachat entre Airbus et DGN Corporation (accionnaire d'Atlantic Gateway)", a précisé le parquet dans un communiqué.

"L'objet de l'enquête s'étend également aux décisions contractuelles prises par accord entre Airbus et DGN Corporation, à une date antérieure à celle de la vente directe, en vue de l'acquisition par TAP de 53 nouveaux appareils, et à l'annulation de commandes formalisées en 2005", a-t-il ajouté.

Les faits sur lesquels porte l'enquête pourraient notamment constituer des délits de "corruption passive" et "fraude fiscale qualifiée", a expliqué le parquet en précisant qu'aucune arrestation n'était prévue à ce stade.

TAP et le groupe Barraqueiro ont réagi en affirmant leur volonté de coopérer avec les autorités.

Le transporteur aérien est repassé sous contrôle public en 2016, suite à l'entrée en fonctions d'un gouvernement de gauche qui était en désaccord avec la stratégie d'expansion de M. Neeleman.

Les perquisitions de mardi interviennent alors que l'actuel gouvernement de droite s'apprête à céder jusqu'à 49,9% du capital de TAP, dont 5% réservés en priorité aux employés.

Plusieurs compagnies aériennes européennes dont Air France-KLM, Lufthansa et le groupe IAG (British Airways et Iberia), ont déjà exprimé leur intérêt.

Totalement renationalisée dans l'urgence en 2020 pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, TAP avait bénéficié d'une injection de 3,2 milliards d'euros de fonds publics en échange d'un plan de restructuration.