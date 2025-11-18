 Aller au contenu principal
Satellites : première étape de l'augmentation de capital d'Eutelsat lancée
information fournie par Boursorama avec AFP 18/11/2025 à 17:21

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a indiqué mardi avoir reçu l'approbation de son conseil d'administration pour mettre en œuvre la première étape d'une large augmentation de capital, annoncée en juin, qui doit voir l'État français devenir son premier actionnaire.

La première étape de cette augmentation de capital, qui s'élève à 828 millions d'euros, sur une opération totale de 1,35 milliard d'euros, sera achevée "dans les prochains jours", a annoncé le groupe dans un communiqué.

Deuxième opérateur mondial de satellites en orbite basse, qui permettent de faire fonctionner des services de télécommunications, Eutelsat est souvent présenté comme une alternative européenne à Starlink, de l'entreprise américaine SpaceX, propriété d'Elon Musk.

Cette augmentation de capital sera alimentée par une souscription de l'État français à hauteur de 551 millions d'euros, du fonds stratégique de participations (FSP) de 57 millions d'euros et de l'Etat britannique pour 90 millions d'euros.

Le groupe français CMA-CGM et l'entreprise indienne Bharti Space Limited investiront respectivement 100 millions et 30 millions d'euros.

Dans un second temps, Eutelsat mettra en œuvre la deuxième étape de son augmentation de capital, à hauteur de 672 millions d'euros.

Les cinq investisseurs déjà impliqués dans l'augmentation de capital participeront également à cette nouvelle opération, qui devrait s'achever "d'ici la fin de l'année".

En juin, l'État français avait indiqué qu'il investirait au total 717 millions d'euros. Déjà actionnaire à hauteur de 13%, il devrait détenir au terme des deux opérations 29% du capital d'Eutelsat.

Valeurs associées

EUTELSAT
3,2400 EUR Euronext Paris +3,02%

