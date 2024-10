Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'heure semble à la stabilisation information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note favorable, à en croire les futures sur le S&P500 (+0,3%) et le Nasdaq-100 (+0,5%), au lendemain d'une séance qui a vu 'les actifs risqués commencer à se stabiliser', selon Deutsche Bank.



'De multiples facteurs ont contribué à améliorer le sentiment, notamment des publications de résultats décentes, des surprises à la hausse sur des données américaines, ainsi que des spéculations croissantes sur des baisses de taux plus rapides', explique-t-elle.



La banque allemande note cependant que les investisseurs restent très prudents à l'approche d'une nouvelle salve de résultats et du rapport sur l'emploi américain attendus la semaine prochaine, et à seulement 11 jours des élections.



'Il y a donc eu une réticence à pousser le rallye beaucoup plus loin avant d'avoir des éclaircissements à ces sujets, qui joueront tous un rôle crucial dans l'élaboration des perspectives à l'approche de l'année prochaine', explique Deutsche Bank.



Pour l'heure, le Département du Commerce vient d'annoncer une nouvelle baisse de 0,8% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en septembre, grevées par le secteur des transports sans lequel elles se sont accrues de 0,4%.



Les opérateurs prendront aussi connaissance, une demi-heure après la cloche, de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan (UMich) en donnée définitive pour octobre, un indice qui était paru en baisse à 68,9 en estimation préliminaire.



Dans l'actualité des entreprises, le groupe de produits d'hygiène Colgate-Palmolive a resserré à la hausse ses objectifs annuels, après des performances au troisième trimestre soutenues par 'un équilibre sain entre croissance des volumes et hausse des prix'.





