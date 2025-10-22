Wall Street: l'euphorie fait place à la prudence après des résultats décevants
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 17:43
Aux alentours de 11h15 (heure de New York), le Dow Jones recule de plus de 0,2% à 46.808,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 0,7% à 22,802,6 points.
Le Dow avait atteint hier de nouveaux plus hauts historiques tandis que le Nasdaq était revenu à moins de 100 cent points de son zénith absolu établi il y a deux semaines.
Après les bonnes surprises des derniers jours, les derniers résultats de sociétés ont déçu, à commencer par ceux de Netflix, qui chute de plus de 10% au lendemain de la publication par le géant du streaming vidéo de comptes grevés par une lourde charge exceptionnelle liée à un litige fiscal au Brésil.
Le titre tire à la baisse le Nasdaq et le secteur des valeurs technologiques en général.
Texas Instruments alimente le courant vendeur sur les titres de la 'tech' en cédant 4,7% suite à la présentation de prévisions jugées décevantes dues à la morosité du secteur automobile.
Parmi les autres sociétés ayant publié leurs résultats trimestriels avant l'ouverture, GE Vernova décroche de 8% après des résultats pourtant meilleurs que prévu, qui servent de prétexte à des prises de profits après des gains de plus de 70% depuis le début de l'année.
Les secteurs qui avaient le plus monté ces trois derniers mois, comme la technologie, la consommation non-essentielle et les communications sont ceux qui reculent le plus aujourd'hui, ce qui illustre la propension des intervenants à prendre une partie de leurs bénéfices.
Tesla (-2,1%) et IBM (+1,6%) connaissant des sorts contrastés avant la parution, ce soir après la clôture, de leurs résultats trimestriels.
Un petit mouvement de rotation sectorielle profite à la consommation de base (+1,1%) et à l'énergie (+0,9%).
Les cours du pétrole amplifient leur progression après l'annonce d'un repli des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, ce qui permettait au WTI de progresser de plus de 2% pour revenir autour de 58,4 dollars.
La baisse de Wall Street ne profite ni au marché obligataire, où le rendement de l'emprunt à 10 ans se retend vers 3,97%, ni à l'or qui subit une correction largement attendue après son envolée des dernières semaines qui l'avait conduit à afficher une progression de plus de 55% depuis le début de l'année, une performance inédite depuis 1979, l'année de la crise pétrolière et de la poussée inflationniste qui avait porté le métal jaune.
A lire aussi
-
Les mécanismes régissant le commerce mondial se trouvent sous la menace d'un "déraillement" sur fonds de conflits commerciaux, a estimé mercredi à Genève le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, se disant également préoccupé par une dette globale croissante ... Lire la suite
-
Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite
-
Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite
-
(AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer