Wall Street: l'élan haussier s'essouffle avant l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grand changement mardi, l'élan haussier des dernières semaines continuant de s'essouffler en attendant la publication demain des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones grignote moins de 0,1% à 44.422 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 19.799,3 points.



Les investisseurs semblent vouloir reprendre un peu d'oxygène après quatre semaines consécutives de gains qui ont poussé les indices new-yorkais à enchaîner les plus hauts historiques.



Dans une note de stratégie datant de vendredi dernier, les analystes de Citi disent viser un S&P 500 à 6500 points en 2025, ce qui correspondrait à une hausse de plus de 7% par rapport aux niveaux actuels.



La banque américaine évoque la perspective favorable d'un atterrissage en douceur de l'économie et l'effet porteur de l'adoption de l'IA, auxquelles s'ajoutent maintenant les promesses de la politique de Donald Trump.



Mais Citi souligne aussi que la hausse des actions américaines va devoir s'étendre au-delà des méga-caps afin de poursuivre et juge que les valorisations actuelles commencent à constituer un obstacle.



Dans ce conteste, les investisseurs conservent une approche attentiste ce mardi à la veille de l'annonce des chiffres mensuels de l'inflation, qui aideront à dresser le bilan de santé de la première économie mondiale.



Même si l'évolution de l'inflation inquiète moins les marchés depuis quelques mois, il faudra attendre le rapport mensuel très attendu du Département du travail pour y voir plus clair.



Sachant que la Réserve fédérale est, elle aussi, particulièrement attentive à ces chiffres, des données rassurantes ouvriraient grande la porte à une nouvelle baisse de taux ce mois-ci, voire à d'autres l'an prochain.



Publiée ce matin, la productivité non agricole a augmenté de 2,2% en rythme annualisé au troisième trimestre, conformément à la première estimation qui avait été diffusée il y a un mois.



Cette progression reflète une hausse de 3,5% de la production totale pour un nombre d'heures travaillées accru de seulement 1,2%, des chiffres eux-aussi confirmés par rapport à leur annonce préliminaire.



Si cette statistique ne semble n'avoir aucun impact sur les indices new-yorkais, en revanche le dollar accélère à la hausse, ce qui fait refluer l'euro autour de 1,0510 face au billet vert.



Le rendement des bons du Trésor à dix ans s'octroie quant à lui plus de quatre points de base à 4,24%, un plus haut de quasiment une semaine.



Malgré l'absence d'éléments véritablement porteurs, le marché du pétrole s'inscrit en légère hausse à la veille des chiffres de l'inflation et des stocks de pétrole hebdomadaires américains.



Le brut léger texan (WTI) prend 0,8% à 68,9 dollars.



Du côté des valeurs, Oracle lâche plus de 7% après avoir publié hier soir un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes des analystes et dévoilé des perspectives jugées décevantes.



Avec un repli de 2%, Merck accuse la plus forte baisse de l'indice Dow Jones dans le sillage d'un abaissement d'objectif de cours des analystes de Berenberg.



Victime d'une dégradation de Jefferies, passé à 'sous-performance' sur la valeur, eBay cède de son côté pas loin de 3,5%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.