Wall Street: l'attentisme se prolonge avant l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note indécise mardi matin, dans un marché prudent suite aux résultats décevants publiés par Oracle et à la veille de la publication des derniers chiffres de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule d'environ 0,2% tandis que celui sur le Nasdaq 100 est globalement inchangé, annonçant un début de séance peu animé.



Après avoir enchaîné les records ces dernières semaines, Wall Street avait amorcé un mouvement de consolidation hier, victime notamment du repli de Nvidia (-2,5%) après l'ouverture d'une enquête pour pratiques anticoncurrentielles en Chine.



Au coup de cloche final, le Dow Jones s'effritait de plus de 0,5% tandis que le S&P 500 et le Nasdaq perdaient tous les deux autour de 0,6%.



Les investisseurs devraient conserver une approche attentiste ce mardi à la veille de l'annonce des chiffres mensuels de l'inflation qui aideront à dresser le bilan de santé de la première économie du monde.



Même si l'évolution de l'inflation inquiète moins les marchés depuis quelques mois, il faudra attendre le rapport mensuel très attendu du Département du travail pour y voir plus clair.



Sachant que la Réserve fédérale est, elle aussi, particulièrement attentive à ces chiffres, des données rassurantes ouvriraient grande la porte à une nouvelle baisse de taux ce mois-ci, voire à d'autres l'an prochain.



Publiée ce matin, la productivité non agricole a augmenté de 2,2% en rythme annualisé au troisième trimestre, conformément à la première estimation qui avait été diffusée il y a un mois.



Cette progression reflète une hausse de 3,5% de la production totale pour un nombre d'heures travaillées accru de seulement 1,2%, des chiffres eux-aussi confirmés par rapport à leur annonce préliminaire.



Du côté des valeurs, Oracle a publié hier soir un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes des analystes et dévoilé des perspectives jugées décevantes.



'Cela illustre bien à quel point la concurrence est farouche sur le marché de l'informatique dématérialisée ('cloud') face à d'autres acteurs comme Microsoft et Amazon', commente un trader.



Le titre de l'éditeur de logiciels pour entreprises perdait plus de 7% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.





