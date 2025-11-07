Wall Street Journal - 7 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les actionnaires de Tesla TSLA.O ont approuvé un plan de rémunération record pour le directeur général Elon Musk, un plan conçu pour motiver l'homme le plus riche du monde avec pas moins de 1 000 milliards de dollars d'actions supplémentaires.

- Take-Two Interactive Software TTWO.O repousse à nouveau la date de sortie de "Grand Theft Auto VI", en la reportant à la fin de l'année prochaine.

- Le département du Trésor américain a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des marchés publics de petites entreprises d'une valeur d'environ 9 milliards de dollars et pour déterminer si les programmes fédéraux ont été utilisés de manière frauduleuse.

- Le chef de la majorité du Sénat américain, John Thune, a déclaré aux républicains du Sénat qu'ils devaient s'attendre à voter sur une nouvelle proposition vendredi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement, dans une tentative des dirigeants du GOP de créer un élan en faveur d'un accord.

- Les républicains du Sénat américain ont bloqué une résolution qui aurait empêché le président américain Donald Trump d'attaquer le Venezuela sans l'autorisation du Congrès.