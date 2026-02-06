Wall Street Journal - 6 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'offre publique initiale de Sunway Healthcare

IPO-SUNA.KL de Malaisie, d'un montant d'environ 1 milliard de dollars, suscite l'intérêt d'investisseurs de premier plan tels que AIA, J.P. Morgan Asset Management et International Finance Corp.

- KKR KKR.N a accepté d'acquérir Arctos Partners, un investisseur dans les franchises de sport professionnel, dans le cadre d'une transaction initialement évaluée à 1,4 milliard de dollars.

- Rio Tinto RIO.L a déclaré qu'il n'envisageait plus un rapprochement avec Glencore GLEN.L après des semaines de pourparlers, réduisant à néant un accord potentiel qui aurait créé la plus grande société minière du monde avec une valeur de marché de plus de 200 milliards de dollars.

- Les autorités fédérales offrent une récompense de 50 000 dollars pour retrouver la mère de Savannah Guthrie, alors que la chasse à la disparue, âgée de 84 ans, se prolonge pour le cinquième jour.

- Toyota Motor 7203.T a déclaré que le directeur général Koji Sato quittera ses fonctions et assumera un nouveau rôle en tant que directeur de l'industrie, après avoir annoncé une baisse de son bénéfice net trimestriel.