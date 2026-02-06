 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 6 février
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 06:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'offre publique initiale de Sunway Healthcare

IPO-SUNA.KL de Malaisie, d'un montant d'environ 1 milliard de dollars, suscite l'intérêt d'investisseurs de premier plan tels que AIA, J.P. Morgan Asset Management et International Finance Corp.

- KKR KKR.N a accepté d'acquérir Arctos Partners, un investisseur dans les franchises de sport professionnel, dans le cadre d'une transaction initialement évaluée à 1,4 milliard de dollars.

- Rio Tinto RIO.L a déclaré qu'il n'envisageait plus un rapprochement avec Glencore GLEN.L après des semaines de pourparlers, réduisant à néant un accord potentiel qui aurait créé la plus grande société minière du monde avec une valeur de marché de plus de 200 milliards de dollars.

- Les autorités fédérales offrent une récompense de 50 000 dollars pour retrouver la mère de Savannah Guthrie, alors que la chasse à la disparue, âgée de 84 ans, se prolonge pour le cinquième jour.

- Toyota Motor 7203.T a déclaré que le directeur général Koji Sato quittera ses fonctions et assumera un nouveau rôle en tant que directeur de l'industrie, après avoir annoncé une baisse de son bénéfice net trimestriel.

Valeurs associées

GLENCORE
472,925 GBX LSE -7,49%
Gaz naturel
3,51 USD NYMEX 0,00%
KKR & CO
98,275 USD NYSE -6,15%
Pétrole Brent
68,29 USD Ice Europ +1,44%
Pétrole WTI
64,11 USD Ice Europ +1,73%
RIO TINTO
92,190 EUR Tradegate +1,53%
RIO TINTO
6 814,000 GBX LSE -2,73%
TOYOTA MOTOR
20,055 EUR Tradegate +0,72%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les anneaux olympiques sont visibles sur le toit du stade olympique à Cortina d'Ampezzo, Italie, le 2 février 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )
    L'Italie ouvre des JO d'hiver dispersés sous la pression du climat
    information fournie par AFP 06.02.2026 06:58 

    C'est le grand jour: l'Italie ouvre vendredi pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même de ... Lire la suite

  • Vue de Mascate le 4 février 2026 ( AFP / Haitham AL-SHUKAIRI )
    Téhéran et Washington négocient à Oman après la répression sanglante en Iran
    information fournie par AFP 06.02.2026 06:38 

    L'Iran a appelé vendredi au "respect mutuel" avant les pourparlers avec les émissaires du président américain Donald Trump qui doivent s'ouvrir dans la journée à Oman, et que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire. "L'égalité, le respect mutuel ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.02.2026 06:05 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VINCI ... Lire la suite

  • BONDUELLE : Les cours progressent toujours
    BONDUELLE : Les cours progressent toujours
    information fournie par Day By Day 06.02.2026 05:20 

    CONTEXTE MOYEN TERME La tendance est haussière. La progression des cours se poursuit. Les objectifs sont à 11,30 € puis 13,50 €. La rupture de 6,90 € mettrait la tendance en danger. PREVISION COURT TERME La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank