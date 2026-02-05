Wall Street Journal - 5 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour organiser des négociations nucléaires à Oman vendredi, mettant fin à un drame sur le contenu des discussions, mais relançant une danse diplomatique délicate qui pourrait encore se terminer par l'ordre du président américain Donald Trump d'effectuer des frappes aériennes sur l'Iran.

- Les conseillers de SpaceX, qui a récemment acquis xAI, ont contacté les principaux fournisseurs d'indices tels que le Nasdaq NDAQ.O pour discuter d'une adhésion aux principaux indices plus tôt que d'habitude

- L'agence américaine chargée de l'application des lois interdisant la discrimination sur le lieu de travail a déclaré dans un dossier judiciaire qu'elle enquêtait sur Nike

NKE.N pour discrimination présumée à l'encontre des personnes de race blanche dans le cadre de ses politiques de diversité.

* Le législateur démocrate californien Ro Khanna a lancé une enquête sur un investissement de 500 millions de dollars d'un roi d'Abou Dhabi dans la société de crypto-monnaie World Liberty Financial, soutenue par la famille du président américain Donald Trump.