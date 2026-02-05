La poussée d'Anthropic en matière d'IA suscite l'inquiétude des analystes quant aux revenus des services informatiques

Les progrès rapides de l'intelligence artificielle, déclenchés en partie par la dernière poussée d'automatisation d'Anthropic, pourraient structurellement éroder les revenus des services d'application à forte marge du secteur informatique, créant des risques de baisse des bénéfices et des valorisations, avertissent les analystes.

Les actions des exportateurs indiens de logiciels .NIFTYIT ont chuté de 0,7 % jeudi, un jour après avoir plongé de 6 % lors de leur pire séance depuis près de six ans, alors que l'automatisation par l'IA des sociétés américaines Anthropic et Palantir a alimenté les craintes de compression des délais des projets et de perturbation du modèle d'entreprise à forte intensité de main-d'œuvre de l'industrie.

Cette faiblesse s'est répercutée sur à travers les actions mondiales du secteur des technologies de l'information cette semaine, prolongeant une chute plus large des entreprises considérées comme les plus exposées à une perturbation potentielle de l'IA.

"Il y a plus de douleur à venir pour l'informatique indienne", a déclaré Jefferies, ajoutant que les revendications d'Anthropic et de Palantir soulignent la façon dont l'IA pourrait potentiellement éroder les revenus des services d'application pour les entreprises d'informatique.

"Les services d'application représentant 40 à 70 % des revenus, les entreprises sont confrontées à des pressions de croissance, et les estimations de croissance consensuelles ne reflètent pas entièrement cette situation, ce qui pose des risques de baisse des valorisations."

Toutefois, certains analystes ont déclaré que la chute brutale pourrait être exagérée.

JPMorgan a déclaré que si les inquiétudes concernant la perturbation de l'IA n'étaient pas sans fondement, il était illogique d'extrapoler le lancement de certains outils pour s'attendre à ce que les entreprises remplacent chaque couche de logiciel d'entreprise critique.

La maison de courtage nationale Kotak Institutional Equities a décrit la baisse comme un cas de "panique abondante pour un petit flottement".