Les Bourses européennes ouvrent en ordre dispersé

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les Bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé jeudi, sous une pluie de résultats d'entreprises avant les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs questionnant également les valorisations des entreprises technologiques.

Dans les premiers échanges Londres reculait de 0,37%, Paris gagnait 0,53% tandis que Francfort oscillait autour de l'équilibre (+0,09%).

Euronext CAC40