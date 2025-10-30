 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 30 octobre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 06:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Universal Music Group UMG.AS a signé un accord avec le générateur de musique à intelligence artificielle Udio pour lancer une nouvelle plateforme formée à partir de chansons sous licence, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

- John Malone quitte la présidence de Liberty Media et Liberty Global LBTYA.O , mettant fin à un règne de plusieurs décennies à la tête d'un puissant empire médiatique.

- General Motors GM.N prévoit de licencier plus de 3 300 travailleurs dans les usines de véhicules électriques et de batteries en raison du ralentissement de l'adoption des véhicules électriques.

- Jamf JAMF.O a déclaré avoir accepté d'être acquis par Francisco Partners dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 2,2 milliards de dollars.

- Paramount PSKY.O va licencier environ 2 000 personnes dans l'ensemble de la société de médias à partir de mercredi.

- La société technologique Bending Spoons achète AOL à la société de capital-investissement Apollo Global Management

APO.N , le dernier d'une série de changements de propriété pour le pionnier de l'Internet.

APOLLO GLB MGMT
124,900 USD NYSE +0,29%
BOEING CO
213,710 USD NYSE -4,34%
GENERAL MOTORS
69,140 USD NYSE -1,04%
JAMF HOLDING
12,8500 USD NASDAQ +15,25%
LIBERTY GLOBAL RG-A
10,7100 USD NASDAQ -2,19%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,8800 USD NASDAQ -2,04%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
23,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
