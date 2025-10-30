 Aller au contenu principal
Pluxee dépasse son objectif de marge pour 2025
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 09:12

Pluxee dévoile un résultat net ajusté en hausse de 8,4% à 221 millions d'euros au titre de son exercice 2025, et une marge d'EBITDA récurrent de 36,6%, en progression organique de 230 points de base, nettement supérieure à son objectif de +150 points de base.

A 1,29 MdEUR, son chiffre d'affaires total a augmenté en organique de 10,6%, dont un CA opérationnel de 1,12 MdEUR, en croissance organique de 10,3% tirée par la forte progression de son activité avantages aux salariés.

A cette occasion, Pluxee fait part d'un dividende de 0,38 euro par action ordinaire au titre de l'exercice écoulé, en hausse de 9%, ainsi que du lancement d'un programme de rachat d'actions de 100 MEUR reflétant sa confiance dans ses perspectives.

Il vise une croissance organique 'high single-digit' de son CA total et une progression organique de 100 points de base de sa marge d'EBITDA récurrent sur l'exercice 2026, ainsi qu'un taux récurrent de conversion de la trésorerie supérieur à 80% en moyenne sur trois ans.

