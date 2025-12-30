Wall Street Journal - 30 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Meta Platforms META.O a accepté d'acquérir la startup d'IA Manus , concluant l'opération à plus de 2 milliards de dollars.

- Le fondateur de Lululemon LULU.O , Chip Wilson , entame une course aux procurations en proposant trois candidats au conseil d'administration.

- La société britannique Octopus Energy a déclaré qu'elle allait filialiser sa branche technologique, Kraken, en tant que société indépendante évaluée à 8,65 milliards de dollars, après un tour de table mené par la société d'investissement américaine D1 Capital Partners.

- Le président américain Donald Trump a menacé de nouvelles attaques contre l'Iran et a accusé le Hamas d'être responsable de l'échec du cessez-le-feu à Gaza.

- L'Ukraine demande des garanties de sécurité de 30 à 50 ans, rejetant l'offre américaine de 15 ans, jugée insuffisante pour dissuader une future agression russe.