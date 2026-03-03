Wall Street Journal - 3 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- IAC a accepté de vendre Care.com à la société de capital-investissement Pacific Avenue Capital Partners pour 320 millions de dollars, marquant ainsi la séparation du marché en ligne.

- Ayar Labs, une startup de puces qui développe des systèmes optiques co-packagés, a levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table, ce qui la valorise à 3,8 milliards de dollars

- Un consortium d'investisseurs comprenant Global Infrastructure Partners de BlackRock et le groupe d'investissement EQT a accepté d'acquérir AES pour 10,7 milliards de dollars, alors que la construction de centres de données d'IA alimente une demande croissante de production d'énergie.

- Elliott Investment Management a accepté une offre de rachat de Toyota Industries 6201.T qui valorise l'entreprise à près de 40 milliards de dollars.

- Fitch Ratings a abaissé la note de crédit de Paramount PSKY.O en catégorie spéculative (de BBB- à BB+) en raison de son projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery

WBD.O pour un montant de 81 milliards de dollars.

- La société PayPay PAYP.O de SoftBank vise une évaluation allant jusqu'à 13,4 milliards de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, en continuant à avancer malgré la volatilité des marchés dans ce qui pourrait être l'une des plus grandes cotations aux États-Unis par une société japonaise.