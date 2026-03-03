 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 3 mars
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 06:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- IAC a accepté de vendre Care.com à la société de capital-investissement Pacific Avenue Capital Partners pour 320 millions de dollars, marquant ainsi la séparation du marché en ligne.

- Ayar Labs, une startup de puces qui développe des systèmes optiques co-packagés, a levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table, ce qui la valorise à 3,8 milliards de dollars

- Un consortium d'investisseurs comprenant Global Infrastructure Partners de BlackRock et le groupe d'investissement EQT a accepté d'acquérir AES pour 10,7 milliards de dollars, alors que la construction de centres de données d'IA alimente une demande croissante de production d'énergie.

- Elliott Investment Management a accepté une offre de rachat de Toyota Industries 6201.T qui valorise l'entreprise à près de 40 milliards de dollars.

- Fitch Ratings a abaissé la note de crédit de Paramount PSKY.O en catégorie spéculative (de BBB- à BB+) en raison de son projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery

WBD.O pour un montant de 81 milliards de dollars.

- La société PayPay PAYP.O de SoftBank vise une évaluation allant jusqu'à 13,4 milliards de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, en continuant à avancer malgré la volatilité des marchés dans ce qui pourrait être l'une des plus grandes cotations aux États-Unis par une société japonaise.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AES
14,210 USD NYSE -17,65%
BLACKROCK
1 068,190 USD NYSE +0,46%
EQT
26,180 EUR Tradegate +1,47%
IAC
37,3600 USD NASDAQ -2,56%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,3400 USD NASDAQ -1,26%
SOFTBANK GROUP
22,295 EUR Tradegate +1,32%
TOYOTA INDUSTRIE
111,200 EUR Tradegate +1,00%
TOYOTA INDUSTRIE
128,5100 USD OTCBB +2,40%
WARNER BROS RG-A
28,5000 USD NASDAQ +1,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/03/2026 à 06:37:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

