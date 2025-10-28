 Aller au contenu principal
Chiffres-clés

Wall Street Journal - 28 octobre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 06:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Mercor, une startup qui est devenue un élément essentiel de l'écosystème améliorant les meilleurs modèles d'IA, a finalisé un nouvel accord de financement pour lever 350 millions de dollars, ce qui valoriserait l'entreprise à 10 milliards de dollars.

- Amazon AMZN.O prévoit de licencier jusqu'à 30 000 employés à partir de mardi, la dernière mesure de réduction des coûts pour le géant de la technologie qui cherche à s'alléger et à conserver ses liquidités.

- Keurig Dr Pepper KDP.O a obtenu 7 milliards de dollars de KKR KKR.N , Apollo APO.N et Goldman Sachs GS.N pour scinder ses activités de boissons et de café en deux sociétés publiques.

- Google GOOGL.O a déclaré lundi qu'il s'associait avec NextEra Energy NEE.N pour rouvrir le Duane Arnold Energy Center, une centrale nucléaire qui a fermé il y a cinq ans après avoir été endommagée par une tempête de vent.

- John Dickerson, vétéran de CBS News PSKY.O et co-présentateur de "CBS Evening News", quitte la chaîne à la fin de l'année.

- Exxon Mobil XOM.N poursuit l'État de Californie car ses règles exigeant que le géant du pétrole et du gaz divulgue les risques climatiques violent le droit de l'entreprise à la liberté d'expression.

