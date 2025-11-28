Wall Street Journal - 28 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'opérateur boursier CME Group CME.O a déclaré vendredi que les transactions sur les marchés dérivés avaient été interrompues en raison d'un problème de refroidissement dans les centres de données.

- Deutsche Boerse DB1Gn.DE a déclaré être en pourparlers avec la société européenne de technologie de fonds Allfunds en vue d'une éventuelle acquisition évaluée à environ 6 milliards de dollars.

- L'entreprise chimique Sika SIKA.S prévoit une charge unique jusqu'à 100 millions de francs suisses cette année pour la restructuration opérationnelle en Chine et d'autres mesures de réduction des coûts.

- L'entreprise chimique allemande Wacker Chemie WCHG.DE prévoit de réduire d'environ 9% ses effectifs, principalement en Allemagne, d'ici à la fin 2027, a-t-elle déclaré jeudi, mettant en cause les prix élevés de l'énergie et une bureaucratie excessive dans la plus grande économie d'Europe.