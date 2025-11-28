 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 093,98
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street Journal - 28 novembre
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 08:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'opérateur boursier CME Group CME.O a déclaré vendredi que les transactions sur les marchés dérivés avaient été interrompues en raison d'un problème de refroidissement dans les centres de données.

- Deutsche Boerse DB1Gn.DE a déclaré être en pourparlers avec la société européenne de technologie de fonds Allfunds en vue d'une éventuelle acquisition évaluée à environ 6 milliards de dollars.

- L'entreprise chimique Sika SIKA.S prévoit une charge unique jusqu'à 100 millions de francs suisses cette année pour la restructuration opérationnelle en Chine et d'autres mesures de réduction des coûts.

- L'entreprise chimique allemande Wacker Chemie WCHG.DE prévoit de réduire d'environ 9% ses effectifs, principalement en Allemagne, d'ici à la fin 2027, a-t-elle déclaré jeudi, mettant en cause les prix élevés de l'énergie et une bureaucratie excessive dans la plus grande économie d'Europe.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
280,8700 USD NASDAQ +1,40%
DEUTSCHE BOERSE
227,800 EUR XETRA +1,02%
SIKA
159,650 CHF Swiss EBS Stocks +1,01%
WACKER CHEMIE
64,450 EUR XETRA -4,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank