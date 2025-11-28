La Bourse de Paris atone, l'enthousiasme autour de la Fed et l'Ukraine s'estompe

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris hésite autour de l'équilibre vendredi, dans une séance calme après la pause de Thanksgiving à Wall Street, l'enthousiasme autour d'un accord de paix en Ukraine et d'une baisse des taux de la Fed aux Etats-Unis s'émoussant.

Vers 10H00 heure de Paris, le CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris cédait 0,03%, soit 2,67 points, pour s'établir à 8.096,80 points. La Bourse de Paris avait conclu jeudi en légère hausse (+0,04%) pour s'établir à 8.099,47 points.

"L'ensemble des actifs risque de rester en mode +pause+ après une semaine marquée par l'espoir d'une baisse des taux de la Fed (la Réserve fédérale américaine, ndlr) et par un regain d'appétit pour le risque", commente John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

"Il y a désormais 82% de chances d'une baisse de taux de la Fed le mois prochain", note Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

"Les échanges pourraient être plus volatils que d'habitude aujourd’hui, les marchés américains n'ouvrant que pour une demi-journée et la liquidité étant probablement réduite", précise-t-elle.

La Bourse de New York, qui donne souvent le "la" sur les marchés mondiaux, était fermée jeudi en raison du jour férié de Thanksgiving, et n'ouvre en effet que pour une demi-séance vendredi.

En parallèle, les investisseurs scrutent toujours la situation en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que Moscou "cessera les hostilités" en Ukraine si les forces de Kiev acceptent de se retirer des territoires dont la Russie revendique l'annexion, faute de quoi l'armée russe les prendra "par la force".

Ces déclarations interviennent alors que les Etats-Unis ont présenté la semaine dernière un plan visant à mettre fin à la guerre, lancée en 2022, qui a été perçu comme largement favorable aux demandes du Kremlin. Ce texte a été amendé le week-end dernier après des consultations avec les Ukrainiens et doit désormais être présenté à Moscou.

- SMCP s'envole -

Le groupe textile SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) a annoncé jeudi la mise en vente d'actions pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital, un processus qui prendra "plusieurs mois" et pourrait lui permettre "de stabiliser sa situation actionnariale".

Cette annonce fait suite à la restitution forcée à une holding luxembourgeoise, en août 2025, des 15,5% du capital de SMCP indûment cédés à un trust logé aux îles Vierges britanniques par son actionnaire chinois, qui a fait défaut en 2021.

Vendredi, le cours de SMCP s'envolait de 11,26% à 6,62 euros vers 10H00 à Paris.

- ArcelorMittal sous les projecteurs -

L'Assemblée nationale a adopté jeudi en première lecture une proposition de loi LFI visant à nationaliser ArcelorMittal France, dans un contexte de grande difficulté pour la sidérurgie française. Le gouvernement, défavorable à la mesure, estime que la bataille se mène à l'échelle européenne.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a estimé que l'adoption en première lecture de la proposition de loi visant à nationaliser ArcelorMittal France était "une réponse populiste à un problème structurel", et dénoncé une "prétendue formule magique".

Le cours d'ArcelorMittal réagissait peu, prenant 0,49% à 36,83 euros.

