Inondations en Asie du Sud-Est: plus de 250 morts en Thaïlande et en Indonésie

Les inondations en Asie du Sud-est ont tué plus de 150 personnes ces derniers jours et englouti des territoires, comme sur cette vue aérienne du nord de la Malaisie prise le 28 novembre 2025 ( AFP / Mohd RASFAN )

Le bilan des inondations qui frappent l'Asie du Sud-Est s'est considérablement alourdi vendredi, avec au moins 145 morts en Thaïlande et 111 en Indonésie.

En Indonésie ainsi qu'en Malaisie voisine et en Thaïlande, les mêmes images de villes inondées, de populations prises au piège des eaux et de glissements de terrain provoqués par le déluge qui s'est abattu depuis plusieurs jours.

En Thaïlande, "le nombre total de décès dans les provinces du sud s'élève à 145", a déclaré vendredi après-midi Siripong Angkasakulkiat, porte-parole du gouvernement, précisant que plus de 100 personnes avaient trouvé la mort dans la seule province de Songkhla.

Le bilan des décès en Thaïlande, qui était à 55 morts, a ainsi presque triplé vendredi.

Le Sud est le plus touché. Les inondations ont contraint les habitants de Hat Yai à s'agripper aux toits en attendant d'être secourus par bateau.

Plus de 100 personnes ont trouvé la mort dans la seule province de Songkhla où la principale morgue recevant les corps des victimes des inondations dans le sud du royaume est saturée, a déclaré vendredi un représentant de l'hôpital local.

"La morgue a dépassé sa capacité, nous avons donc besoin de plus", a déclaré à l'AFP Charn, un responsable de la morgue qui n'a donné que son prénom.

Des images filmées par un journaliste de l'AFP montrent des camions frigorifiques blancs garés devant le bâtiment principal de l'hôpital.

Jeudi, des habitants ont décrit une montée rapide des eaux. "L'eau est montée jusqu’au plafond du deuxième étage", a ainsi témoigné Kamban Wongpanya, 67 ans, secourue par bateau.

Chayaphol Promkleng, un commerçant, pensait au départ que sa boutique serait épargnée car l'eau ne m'arrivait "qu'aux chevilles".

En Thaïlande, des sauveteurs utilisent des hélicoptères et des bateaux pour secourir les victimes d'inondations, sur cette photo de la Marine du 26 novembre 2025 ( ROYAL THAI NAVY / Handout )

Mais le lendemain, le niveau était monté "à la taille. Je ne pouvais rien faire. Je me suis enfui du magasin pour avoir la vie sauve".

Le gouvernement a annoncé vendredi la suspension du chef du district de Hat Yai, accusé d'avoir échoué à répondre de façon adéquate aux inondations.

- De l'eau à la poitrine -

Sur l'île indonésienne de Sumatra (ouest), les inondations et les glissements de terrain ont fait au moins 111 morts et plus d'une centaine de disparus, selon un nouveau bilan.

"Notre priorité reste l'évacuation et l'assistance. Nous espérons que le temps va s'améliorer pour pouvoir envoyer un hélicoptère sur place", a indiqué Ferry Walintukan, porte-parole de la police de Sumatra nord, alors que de nombreux accès routiers sont coupés.

À Medan, dans le nord de Sumatra, un photographe de l'AFP a constaté que les eaux de crue, d'un brun trouble, lui arrivaient à hauteur de hanche.

A Sumatra ouest, Misniati, âgée de 53 ans et qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un nom, a raconté une lutte terrifiante contre la montée des eaux pour rejoindre son mari à la maison.

"J'ai vu que la rue était inondée. J'ai essayé de revenir jusque chez moi pour prévenir mon mari, mais l'eau m'arrivait déjà à la taille", a-t-elle confié à l’AFP.

Elle a dû lutter contre le courant qui menaçait de l'emporter et est arrivée chez elle alors que l'eau lui arrivait à la poitrine.

"Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit, nous avons juste surveillé (le niveau de) l'eau", a-t-elle ajouté.

L'Indonésie et les autres pays d'Asie du Sud-Est sont sujets aux inondations et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement de novembre à avril. Mais les pluies de mousson ont été aggravées par une tempête tropicale qui a balayé la région.

Le changement climatique a également accru l'intensité des tempêtes, accompagnées de précipitations plus abondantes, de crues soudaines et de rafales plus violentes.

Un climat plus chaud retient davantage d'humidité, engendrant des épisodes de pluie plus intenses, tandis que des océans plus chauds peuvent amplifier la force des systèmes orageux.

Pour Uli Arta Siagian, responsable de l'ONG indonésienne de protection de l'environnement WALHI, le surdéveloppement peut être considéré comme responsable des inondations et des glissements de terrain.

"Si le couvert forestier continue de diminuer et est remplacé par des plantations de palmiers à huile en monoculture, l'exploitation minière et d'autres activités, notre système écologique perdra sa capacité à réguler les systèmes hydriques", prévient-elle.

En Malaisie, les inondations qui ont submergé de vastes zones du nord de l'État de Perlis ont fait deux morts.

Le même système météorologique qui a traversé l'Indonésie, désormais rétrogradé de tempête tropicale à dépression, a touché terre tôt vendredi, déversant de nouvelles pluies sur une région déjà saturée.