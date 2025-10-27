Wall Street Journal - 27 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Novartis NOVN.S acquiert Avidity Biosciences

RNA.O dans le cadre d'une transaction de 12 milliards de dollars qui, selon le fabricant suisse de médicaments, renforcerait son orientation à long terme sur le traitement des troubles neuromusculaires.

- Environ 3 200 travailleurs de Boeing BA.N de la région de St. Louis en grève resteront sur le piquet de grève après que les membres ont rejeté une proposition de contrat modifié pour la quatrième fois.

- L'organisme australien de surveillance des consommateurs poursuit Microsoft MSFT.O , alléguant que le géant technologique américain a trompé ses 2,7 millions de clients en leur permettant difficilement d'éviter de payer pour de nouveaux services d'intelligence artificielle.

- HSBC Holdings HSBA.L comptabilise une provision de 1,1 milliard de dollars pour un procès au Luxembourg lié à la chaîne de Ponzi de plusieurs milliards de dollars de Bernard Madoff, l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine.

- Les États-Unis vont imposer des droits de douane supplémentaires de 10 % au Canada, a déclaré samedi le président Donald Trump, une mesure punitive en réponse à une campagne publicitaire qui, selon lui, a déformé les propos de l'ancien président Ronald Reagan.

- Le producteur de cinéma et de télévision Taylor Sheridan, connu pour des succès tels que "Yellowstone", "Tulsa King" et "Landman", a signé un accord pour rejoindre NBCUniversal

CMCSA.O après l'expiration de son contrat avec Paramount

PSKY.O .