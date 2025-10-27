 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 442,02
+2,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street Journal - 27 octobre
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 06:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Novartis NOVN.S acquiert Avidity Biosciences

RNA.O dans le cadre d'une transaction de 12 milliards de dollars qui, selon le fabricant suisse de médicaments, renforcerait son orientation à long terme sur le traitement des troubles neuromusculaires.

- Environ 3 200 travailleurs de Boeing BA.N de la région de St. Louis en grève resteront sur le piquet de grève après que les membres ont rejeté une proposition de contrat modifié pour la quatrième fois.

- L'organisme australien de surveillance des consommateurs poursuit Microsoft MSFT.O , alléguant que le géant technologique américain a trompé ses 2,7 millions de clients en leur permettant difficilement d'éviter de payer pour de nouveaux services d'intelligence artificielle.

- HSBC Holdings HSBA.L comptabilise une provision de 1,1 milliard de dollars pour un procès au Luxembourg lié à la chaîne de Ponzi de plusieurs milliards de dollars de Bernard Madoff, l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine.

- Les États-Unis vont imposer des droits de douane supplémentaires de 10 % au Canada, a déclaré samedi le président Donald Trump, une mesure punitive en réponse à une campagne publicitaire qui, selon lui, a déformé les propos de l'ancien président Ronald Reagan.

- Le producteur de cinéma et de télévision Taylor Sheridan, connu pour des succès tels que "Yellowstone", "Tulsa King" et "Landman", a signé un accord pour rejoindre NBCUniversal

CMCSA.O après l'expiration de son contrat avec Paramount

PSKY.O .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AVIDITY BIOSCI
49,1500 USD NASDAQ +1,24%
BOEING CO
221,390 USD NYSE +1,69%
COMCAST-A
29,2800 USD NASDAQ -0,07%
HSBC HLDG
1 004,100 GBX LSE +1,14%
MICROSOFT
523,6100 USD NASDAQ +0,59%
NOVARTIS
104,080 CHF Swiss EBS Stocks -0,42%
PARAMOUNT SKYD RG-B
16,7200 USD NASDAQ +1,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale se saisit du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, dont l'examen a été repoussé pour intégrer la suspension de la réforme des retraites ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Début de l'examen d'un budget de la sécu explosif entre réforme suspendue et économies renforcées
    information fournie par AFP 27.10.2025 07:48 

    L'Assemblée nationale se saisit lundi du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, dont l'examen a été repoussé pour intégrer la suspension de la réforme des retraites, et qui s'annonce explosif avec des économies exceptionnellement fortes. Dès mardi dernier, ... Lire la suite

  • Brigitte Macron lors d'une visite à l'abbaye de Pontlevoy, dans le Loir-et-Cher, lors des journées du patrimoine, le 19 septembre 2025 ( POOL / Eliot BLONDET )
    Cyberharcèlement de Brigitte Macron: dix personnes jugées à Paris
    information fournie par AFP 27.10.2025 07:27 

    Dix personnes sont jugées à partir de lundi devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron, cible d'une infox virale selon laquelle elle serait une femme transgenre. Élu, galeriste, enseignant, médium ou encore informaticien: ... Lire la suite

  • SEB SA : Retour possible sur les supports
    SEB SA : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 27.10.2025 07:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • AIR LIQUIDE : Retour possible sur les supports
    AIR LIQUIDE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 27.10.2025 07:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank