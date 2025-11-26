 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 26 novembre
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 06:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- HP HP.N prévoit de réduire ses effectifs de 4 000 à 6 000 personnes, soit jusqu'à 10 % de ses effectifs totaux, d'ici la fin de l'exercice 2028.

- Warner Music Group WMG.O a conclu un accord avec le générateur de musique à intelligence artificielle Suno qui permettra à la startup de lancer de nouveaux modèles basés sur des chansons sous licence.

- Walmart WMT.N teste des publicités "Sponsored Prompt" dans son agent d'achat IA, Sparky, pour monétiser les expériences de chat et personnaliser les recommandations de produits.

- La société taïwanaise Foxconn 2354.TW a déclaré avoir obtenu l'autorisation d'investir 569 millions de dollars supplémentaires dans l'État américain du Wisconsin afin de répondre à la demande croissante de serveurs d'IA.

- Le fabricant de biscuits Goldfish Campbell's CPB.O a déclaré avoir mis un cadre en congé temporaire après qu'il aurait été filmé en train de dire que la société fabriquait de la "nourriture hautement transformée" pour les "pauvres gens".

- Les Républicains du Sénat prévoient de contester les mandats de sécurité des véhicules, y compris le freinage d'urgence automatique, lors d'une audition en janvier, en citant l'inefficacité et l'augmentation des coûts.

Fusions / Acquisitions

