La Bourse de Paris termine à l'équilibre à l'issue d'une séance calme

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a conclu jeudi en légère hausse (+0,04%) une séance atone, à l'issue d'une journée sans événement majeur à l'agenda et sans les investisseurs américains, absents pour Thanksgiving, jour férié aux Etats-Unis.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en légère hausse de 3,04 points et s'est établi à 8.099,47 points à la clôture. Mercredi, il avait pris 0,88%, clôturant à 8.096,43 points.

Cette journée a été "particulièrement calme parce que les marchés sont fermés pour Thanksgiving" aux Etats-Unis, a souligné Amélie Derambure, gérante de portefeuille diversifié chez Amundi , décrivant un marché parisien "positivement orienté mais sans grosse variation".

Elle a noté comme facteur de soutien "une baisse attendue des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) mi-décembre" et "les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine".

Une pluie d'indicateurs économiques aux Etats-Unis avaient musclé les anticipations d'une prochaine baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed) d'un quart de point, lors de sa réunion des 9 et 10 décembre.

Dernier en date: le Livre beige de la Fed, enquête régulière basée sur les remontées d'acteurs économiques, a montré mercredi que le marché de l'emploi se dégradait aux Etats-Unis, ce qui lui donne à la Fed une marge de manœuvre pour assouplir sa politique monétaire afin de soutenir l'activité.

Le fabricant français de véhicules de loisirs Trigano, leader européen du camping-car (marques Chausson, Challenger, Adria...), a terminé en très forte hausse de 15,97%, à 171,40 euros.

Le groupe avait publié mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires en recul sur son exercice décalé 2024-2025. Toutefois, ces résultats sont "globalement en ligne avec les attentes" et ont mis en exergue "une excellente génération de flux de trésorerie", ont relevé les analystes d'Oddo BHF dans une note.

Côté perspectives, Trigano a prévu d'augmenter "de façon progressive ses productions" au premier semestre 2026 et a aussi noté une "bonne progression de ses carnets de commandes".

