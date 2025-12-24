Wall Street Journal - 24 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- BP BP.L est sur le point de vendre une participation majoritaire dans son activité de lubrifiants Castrol à la société d'investissement Stonepeak dans le cadre d'un accord qui valorise l'ensemble de la division à 10 milliards de dollars, dette comprise.

- ServiceNow NOW.N a accepté d'acheter la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars en espèces, alors que le fabricant de logiciels d'entreprise cherche à attirer de nouveaux clients dans un contexte de risques croissants de cyberattaques.

- General Motors GM.N et les autorités fédérales chargées de la sécurité automobile enquêtent sur le sac gonflable qui a explosé dans une camionnette rappelée mais non réparée.

- Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré qu'elle élargirait l'engagement des premiers intervenants, améliorerait ses protocoles d'intervention d'urgence et déploierait des mises à jour pour permettre à ses véhicules de naviguer dans les intersections de manière plus décisive, à la suite d'incidents de robotsaxis Waymo bloqués après une panne d'électricité à San Francisco.

- La succession de Robert Brockman, milliardaire texan et dirigeant technologique, a accepté de payer 750 millions de dollars en arriérés d'impôts et en pénalités pour régler un procès civil que les procureurs fédéraux ont qualifié de plus grande affaire d'évasion fiscale de l'histoire des États-Unis.