Wall Street stable avant Noël

Un arbre de Noël devant la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue sans grand dynamisme mercredi, à l'entame d'une séance écourtée de plusieurs heures à la veille de Noël, où une faible participation est attendue chez les investisseurs.

Vers 15H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,24%, l'indice Nasdaq cédait 0,04% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,08%, au lendemain d'un record en clôture.

"Les actualités sont rares en cette veille de Noël, tout comme l'activité des acteurs du marché, qui ont d'autres préoccupations en cette période de fêtes", souligne Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Ce qu'il se passe actuellement, c'est que nous avons une configuration très solide et qu'il ne nous manque plus qu'un catalyseur haussier" pour que les indices boursiers progressent, juge de son côté Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Mardi, la place américaine s'est montrée convaincue par la hausse plus importante qu'anticipé du produit intérieur brut (PIB) aux Etats-Unis au troisième trimestre.

Ces données "étaient clairement positives", selon Adam Sarhan, car si cela a un peu plus réduit les anticipations sur une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en janvier, cela montre que "l'économie est en pleine croissance".

Un signal généralement positif pour les marchés qui y voient la perspective de bénéfices encore plus importants pour les entreprises.

Mercredi, la séance terminera à 18H00 GMT au lieu de 21H00 GMT habituellement. Cela marquera aussi l'entrée officielle dans le "Santa Claus Rallye", ou rebond de Noël, période des cinq dernières sessions de l'année qui est généralement favorable aux investisseurs.

Côté indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en deçà des attentes, à 214.000 contre 223.000 escompté.

Aucune autre donnée d'ampleur est attendue cette semaine.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans était stable vers 15H00 GMT par rapport à la clôture la veille, à 4,16%.

Au tableau des valeurs, le groupe de vêtements et d'équipements sportifs Nike était en hausse de 5,46% à 60,47 dollars. Le patron d' Apple , Tim Cook, a acheté pour presque trois millions de dollars d'actions de l'entreprise, selon un document financier déposé auprès du gendarme boursier américain (SEC).

L'entreprise américaine Dynavax, qui commercialise notamment un vaccin contre l'hépatite B pour adultes, s'envolait de plus de 38%, à 15,44 dollars, après l'annonce de son rachat par le géant pharmaceutique français Sanofi .

Selon l'accord, Sanofi lancera une offre publique d'achat en numéraire pour racheter toutes les actions de Dynavax, société cotée aux Etats-Unis, au prix de 15,50 dollars par action, valorisant ainsi l'entreprise à environ 2,2 milliards de dollars, selon le laboratoire français.

