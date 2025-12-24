Wall Street entame sans changement une séance raccourcie avant Noël

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York avance sans direction mercredi à l'ouverture d'une séance raccourcie à la veille de Noël tandis que les investisseurs attendent de voir si les actions peuvent prolonger leurs gains records lors de cette ‍période traditionnellement faste pour les marchés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 29,70 points, ou -0,06% à 48.412,71 points et le Standard & Poor's 500, plus large, perd 0,53 points, soit -0,01%, à 6.909,26 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,01% , soit -1,11 points à 23.560,74 points.

L'indice de référence du S&P 500 a atteint ‌un record de clôture mardi, porté par les valeurs technologiques à forte capitalisation, alors qu'une série de données a dressé un tableau mitigé de la conjoncture américaine.

L'économie américaine a enregistré sa plus forte croissance en deux ans au troisième trimestre, selon les données publiées mardi ​après un retard de 43 jours en raison du "shutdown" de l'administration. Cependant, la baisse de la confiance des consommateurs en décembre et ⁠la stagnation de la production industrielle en novembre ont tempéré ces perspectives.

Par ailleurs, les inscriptions au chômage ont baissé de manière inattendue aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 décembre, à 214.000 contre 224.000 la semaine précédente, a ⁠annoncé mercredi le département du Travail.

"Malgré la volatilité saisonnière persistante, ‍les demandes initiales d'allocations chômage restent dans des fourchettes compatibles avec des conditions de marché du travail ⁠relativement stables et ne modifient pas nos perspectives concernant le marché du travail ou la politique de la Fed", a déclaré Nancy Vanden Houten, économiste en chef chez Oxford Economics.

Les opérateurs anticipent toujours deux baisses de taux d'intérêt de 25 points de base d'ici fin 2026, selon les données ​de LSEG, même si la probabilité d'un tel scénario a reculé à 13%, contre 18% avant la publication des données.

La récente hausse des actions américaines suscite l'espoir d'un "rallye de Noël", un phénomène saisonnier lors duquel l'indice S&P 500 enregistre des gains lors des cinq dernières séances de l'année et des ⁠deux premières de janvier. Cette période débute mercredi et se terminera le 5 janvier.

Le "baromètre de la peur" de Wall Street, oscille ​près de son plus bas niveau depuis décembre 2024.

Pour Chris Beauchamp, analyste de marché en chef chez ​IG, "la récente chute du VIX est ​de bon augure (...) étant donné que les précédents épisodes de fortes baisses de la volatilité ont entraîné un rebond louable de 0,8% du S&P ​500 au cours de la semaine suivante".

Les volumes d'échanges devraient cependant rester limités, les ⁠marchés boursiers américains devant clore à 18h00 GMT mercredi et rester fermés jeudi pour Noël.

Aux valeurs, Nike progresse de 4,49% alors que Tim Cook, le directeur général d'Apple, a acheté pour près de 3 millions de dollars d'actions de l'équipementier sportif, selon un document réglementaire publié mardi.

Intel cède 2,17% après que des sources au fait du sujet ont déclaré à Reuters que Nvidia avait arrêté de tester la possibilité de fabriquer ses puces en utilisant le processus ‌de production d'Intel connu sous le nom de 18A. Nvidia n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Dynavax Technologies bondit de 39,59% après que Sanofi a annoncé son intention de racheter la société américaine de vaccins pour environ 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros).

(Rédigé par Sruthi Shankar et ‌Shashwat Chauhan à Bangalore ; version française Kate Entringer)