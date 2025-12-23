 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 23 décembre
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 06:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'administration Trump a suspendu les baux de cinq grands projets éoliens offshore en cours de construction au large de la côte est des États-Unis pour ce qu'elle a appelé des raisons de sécurité nationale, ce qui a fait plonger les actions des sociétés d'éoliennes offshore.

- Le cofondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison, est intervenu pour garantir personnellement 40,4 milliards de dollars dans le dernier effort de Paramount Skydance PSKY.O pour inciter Warner Bros Discovery WBD.O à ne pas vendre ses précieux actifs hollywoodiens au géant du streaming Netflix

NFLX.O .

- Netflix NFLX.O a refinancé une partie de son prêt-relais de 59 milliards de dollars pour soutenir son acquisition potentielle des studios de cinéma et de télévision et des actifs de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O .

- La Food and Drug Administration américaine a approuvé la pilule amaigrissante de Novo Nordisk NOVOb.CO , donnant au fabricant danois une longueur d'avance dans la course à la commercialisation d'un médicament oral puissant pour perdre des kilos, alors qu'il cherche à regagner le terrain perdu sur son rival Eli Lilly LLY.N .

- Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst ont accepté d'acheter le gestionnaire d'actifs Janus Henderson JHG.N pour 7,4 milliards de dollars, mettant ainsi un terme à une campagne activiste de plus de cinq ans menée par le fonds spéculatif du milliardaire

- Cintas CTAS.O a soumis une nouvelle offre pour acquérir le petit fournisseur d'uniformes UniFirst UNF.N après avoir proposé au début du mois d'acheter toutes les actions ordinaires et de classe B en circulation pour 275 dollars chacune, ce qui implique une valeur totale de l'opération d'environ 5,2 milliards de dollars.

