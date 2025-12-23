La Pologne déploie des avions de chasse après les frappes russes en Ukraine, dit l'armée

Un avion de combat Eurofighter Typhoon de l'armée de l'air allemande à Malbork en Pologne

Des avions de chasse polonais et ‍alliés ont été déployés tôt mardi pour assurer la sécurité de ‌l'espace aérien après que la Russie a lancé des frappes ​aériennes visant l'ouest de l'Ukraine ⁠près de la frontière avec la Pologne, ont déclaré ⁠les ‍forces armées du pays membre ⁠de l'Otan.

"Des avions de chasse ont été déployés et les ​systèmes de défense aérienne au sol et de reconnaissance radar ont ⁠été mis en état ​d’alerte renforcée", a indiqué le ​commandement opérationnel ​des forces armées dans un message ​publié ⁠sur le réseau social X.

"Ces mesures sont de nature préventive et visent à sécuriser et à protéger ‌l'espace aérien, en particulier dans les zones adjacentes aux régions menacées."

(Rédigé par Lidia Kelly en Melbourne; version française Elizaveta Zhuravleva, édité par ‌Kate Entringer)