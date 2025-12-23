La Pologne déploie des avions de chasse après les frappes russes en Ukraine, dit l'armée

Un avion de combat Eurofighter Typhoon de l'armée de l'air allemande à Malbork en Pologne
Des avions de chasse polonais et alliés ont été déployés tôt mardi pour assurer la sécurité de l'espace aérien après que la Russie a lancé des frappes aériennes visant l'ouest de l'Ukraine près de la frontière avec la Pologne, ont déclaré les forces armées du pays membre de l'Otan.
"Des avions de chasse ont été déployés et les systèmes de défense aérienne au sol et de reconnaissance radar ont été mis en état d’alerte renforcée", a indiqué le commandement opérationnel des forces armées dans un message publié sur le réseau social X.
"Ces mesures sont de nature préventive et visent à sécuriser et à protéger l'espace aérien, en particulier dans les zones adjacentes aux régions menacées."
(Rédigé par Lidia Kelly en Melbourne; version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Kate Entringer)
