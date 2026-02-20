Wall Street Journal - 20 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Amazon AMZN.O a dépassé Walmart WMT.O en tant que plus grande entreprise du pays en termes de revenus annuels. Walmart a réalisé un chiffre d'affaires de 713,2 milliards de dollars au cours de l'année qui s'est achevée le 31 janvier, contre 716,9 milliards de dollars pour la dernière année complète d'Amazon, une différence étroite qui s'est creusée au fil des ans.

-La Maison Blanche augmente la pression sur le Congrès pour qu'il mette en œuvre l'interdiction proposée par le président Trump sur les investisseurs qui achètent des maisons, en exposant pour la première fois le type d'entreprises d'investissement qu'il envisage de cibler.

- Christine Lagarde a déclaré qu'elle s'attendait à ce que sa mission en tant que présidente de la Banque centrale européenne prenne jusqu'à la fin de son mandat, au milieu des spéculations selon lesquelles elle démissionnerait plus tôt pour permettre au gouvernement français d'aider à choisir son successeur avant l'élection de l'année prochaine.

- Le président Trump envisage une première frappe militaire limitée sur l'Iran pour l'obliger à répondre à ses exigences en matière d'accord nucléaire, une première étape qui serait conçue pour faire pression sur Téhéran en vue d'un accord, mais qui ne serait pas une attaque à grande échelle qui pourrait inspirer des représailles majeures.

- Hims & Hers Health HIMS.N a accepté d'acquérir la société de santé numérique Eucalyptus dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,15 milliard de dollars, alors qu'elle cherche à étendre sa portée géographique.

- Nestlé NESN.S a déclaré qu'elle se débarrasserait de ses activités de crèmes glacées restantes et se retirerait d'une série de marques dans le cadre d'un plan plus large visant à relancer la fortune du géant de l'alimentation emballée.