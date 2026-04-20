Wall Street Journal - 20 avril

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington avait saisi un navire battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman, le premier recours connu à la force dans le cadre du blocus américain.

- QXO QXO.N a accepté d'acquérir la société de produits d'isolation TopBuild BLD.N pour 17 milliards de dollars, ce qui valorise chaque action TopBuild à 505 dollars.

- Le gouverneur de la banque centrale des Émirats arabes unis, Khaled Mohamed Balama, a évoqué l'idée d'une ligne d'échange de devises avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent et des représentants du Trésor et de la Réserve fédérale lors de réunions à Washington la semaine dernière.

- Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acquérir Kelonia Therapeutics pour plus de 2 milliards de dollars.

- Blue Origin, la société de fusées de Jeff Bezos, a déclaré qu'un satellite du client AST SpaceMobile ASTS.O avait été déployé sur une orbite incorrecte.