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Wall Street Journal - 20 avril
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 08:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington avait saisi un navire battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman, le premier recours connu à la force dans le cadre du blocus américain.

- QXO QXO.N a accepté d'acquérir la société de produits d'isolation TopBuild BLD.N pour 17 milliards de dollars, ce qui valorise chaque action TopBuild à 505 dollars.

- Le gouverneur de la banque centrale des Émirats arabes unis, Khaled Mohamed Balama, a évoqué l'idée d'une ligne d'échange de devises avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent et des représentants du Trésor et de la Réserve fédérale lors de réunions à Washington la semaine dernière.

- Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acquérir Kelonia Therapeutics pour plus de 2 milliards de dollars.

- Blue Origin, la société de fusées de Jeff Bezos, a déclaré qu'un satellite du client AST SpaceMobile ASTS.O avait été déployé sur une orbite incorrecte.

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

Valeurs associées

AST SPCEMOBILE RG-A
85,5300 USD NASDAQ -5,95%
ELI LILLY & CO
926,700 USD NYSE +2,53%
TOPBUILD
410,220 USD NYSE +5,69%
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