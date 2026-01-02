 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 2 janvier
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 08:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'unité de Baidu 9888.HK spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, Kunlunxin , a déposé confidentiellement une demande d'admission à la bourse de Hong Kong, sans fournir de détails sur le montant de l'offre.

- Le président américain Donald Trump a reporté d'un an l'augmentation des droits de douane sur les meubles rembourrés, les armoires de cuisine et les meubles-lavabos.

- Le successeur de Warren Buffett, Greg Abel, a pris la direction de Berkshire Hathaway BRKa.N jeudi, faisant face au défi de déployer une trésorerie record de 358 milliards de dollars.

Valeurs associées

BAIDU RG-A
15,732 EUR Tradegate +12,31%
BERKSHIRE HATH RG-A
755 091,535 USD NYSE -0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

