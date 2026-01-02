Wall Street Journal - 2 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'unité de Baidu 9888.HK spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, Kunlunxin , a déposé confidentiellement une demande d'admission à la bourse de Hong Kong, sans fournir de détails sur le montant de l'offre.

- Le président américain Donald Trump a reporté d'un an l'augmentation des droits de douane sur les meubles rembourrés, les armoires de cuisine et les meubles-lavabos.

- Le successeur de Warren Buffett, Greg Abel, a pris la direction de Berkshire Hathaway BRKa.N jeudi, faisant face au défi de déployer une trésorerie record de 358 milliards de dollars.