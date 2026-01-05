Bruxelles espère que l'accord UE-Mercosur pourra être signé "bientôt"

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tient une conférence de presse lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, à Bruxelles
Des progrès ont été réalisés ces dernières semaines en vue de la signature d'un traité de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur, marché commun d'Amérique du Sud, a déclaré lundi une porte-parole de la Commission européenne.
"Nous sommes sur la bonne voie pour envisager la signature de l'accord et nous espérons que cela interviendra bientôt", a-t-elle dit à la presse.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait prévu de se rendre au Brésil le mois dernier pour signer cet accord finalisé il y a un an, après un quart de siècle de négociations, mais elle avait besoin pour cela du feu vert des Etats membres de l'UE.
Réticente, l'Italie avait demandé un délai, ce qui avait conduit l'exécutif européen à reporter la signature au mois de janvier, selon trois sources européennes.
Opposée à l'accord avec le Mercosur, la France tente de réunir une minorité de blocage en s'appuyant notamment sur des pays ouvertement hostiles au traité, comme la Pologne ou la Hongrie.
"Ce traité n'est ni juste, ni équitable", a martelé lundi la porte-parole du gouvernement français Maud Bregeon, réaffirmant la position de Paris à ce sujet.
L'accord UE-Mercosur serait bloqué en cas d'opposition de quatre pays de l'UE représentant 35% de la population des Vingt-Sept.
Le rejet du texte pourrait dépendre in fine de l'attitude de l'Italie, jusqu'à présent ambivalente.
Lundi, l'agence Bloomberg a rapporté que Rome prévoyait de soutenir l'accord UE-Mercosur, ce qui ouvrirait donc la voie à sa ratification.
(Rédigé par Bart Meijer, version française Zhifan Liu, Tangi Salaün et Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)
