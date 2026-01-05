La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tient une conférence de presse lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, à Bruxelles

Des progrès ont été réalisés ces dernières semaines en vue de la signature d'un ‍traité de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur, marché commun d'Amérique du Sud, a déclaré lundi une porte-parole de la Commission ‌européenne.

"Nous sommes sur la bonne voie pour envisager la signature de l'accord et nous espérons que cela interviendra bientôt", ​a-t-elle dit à la presse.

La présidente de la Commission européenne, ⁠Ursula von der Leyen, avait prévu de se rendre au Brésil le mois dernier pour signer cet accord ⁠finalisé il y ‍a un an, après un quart de siècle de ⁠négociations, mais elle avait besoin pour cela du feu vert des Etats membres de l'UE.

Réticente, l'Italie avait demandé un délai, ce ​qui avait conduit l'exécutif européen à reporter la signature au mois de janvier, selon trois sources européennes.

Opposée à l'accord avec le Mercosur, ⁠la France tente de réunir une minorité de blocage ​en s'appuyant notamment sur des pays ouvertement hostiles ​au traité, comme ​la Pologne ou la Hongrie.

"Ce traité n'est ni juste, ni équitable", ​a martelé lundi la porte-parole ⁠du gouvernement français Maud Bregeon, réaffirmant la position de Paris à ce sujet.

L'accord UE-Mercosur serait bloqué en cas d'opposition de quatre pays de l'UE représentant 35% de la population des Vingt-Sept.

Le rejet du texte ‌pourrait dépendre in fine de l'attitude de l'Italie, jusqu'à présent ambivalente.

Lundi, l'agence Bloomberg a rapporté que Rome prévoyait de soutenir l'accord UE-Mercosur, ce qui ouvrirait donc la voie à sa ratification.

(Rédigé par Bart Meijer, version française Zhifan Liu, Tangi Salaün et Blandine Hénault, ‌édité par Sophie Louet)