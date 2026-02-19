Wall Street Journal - 19 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La Food and Drug Administration des États-Unis a fait marche arrière et a accepté de commencer l'examen de la demande de Moderna MRNA.O de vendre un nouveau vaccin contre la grippe saisonnière après que le fabricant de vaccins a accepté de mener des tests supplémentaires chez les personnes âgées.

- Boeing BA.N a signé des accords pour vendre près de 100 avions à réaction à des transporteurs vietnamiens pour une valeur de plus de 30 milliards de dollars, signalant le réchauffement des liens entre les États-Unis et le Vietnam alors que les négociations commerciales se poursuivent.

- Tata Consultancy Services TCS.NS a déclaré jeudi qu'elle et le fabricant de ChatGPT construiront des services adaptés à des industries spécifiques, aideront les entreprises à intégrer les plateformes de la startup d'IA dans le monde entier et développeront une infrastructure en Inde pour alimenter les charges de travail d'IA.

- Dominic LeBlanc, le ministre canadien chargé des relations entre les États-Unis et le Canada, a déclaré mercredi qu'il était persuadé qu'Ottawa et Washington pourraient surmonter leurs divergences et poursuivre les discussions sur l'avenir du pacte commercial États-Unis-Mexique-Canada.

- Les États-Unis accueillent jeudi une réunion inaugurale du Conseil de la paix du président Trump, au cours de laquelle il annoncera que les membres du Conseil de la paix ont contribué à hauteur de 5 milliards de dollars à l'effort de reconstruction humanitaire de la bande de Gaza.

- Les États-Unis sont en train de retirer l'ensemble de leurs quelque 1 000 soldats de Syrie, ont indiqué des responsables américains, mettant ainsi fin à une présence militaire américaine de dix ans qui a combattu l'État islamique.