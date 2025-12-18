 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 18 décembre
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 07:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'activiste Elliott Investment Management a accumulé une participation de plus d'un milliard de dollars dans Lululemon Athletica LULU.O et propose un candidat potentiel au poste de directeur général du distributeur de vêtements de sport en difficulté qu'il souhaite aider à redresser.

- BP BP.L a annoncé que le directeur général Murray Auchincloss quittait ses fonctions après moins de deux ans à la tête de la major pétrolière et a nommé Meg O'Neill, qui démissionne de son poste à la tête de Woodside Energy WDS.AX , pour lui succéder.

- DoorDash DASH.O s'associe à OpenAI pour proposer une application d'achat d'épicerie au sein de la plateforme ChatGPT de la startup.

- Coinbase Global COIN.O a conclu un partenariat avec le spécialiste des marchés de prédiction Kalshi pour proposer des transactions sur les sports, les élections et les indicateurs économiques, dépassant ainsi le cadre de la cryptographie.

- L'investisseur activiste Irenic Capital Management a accumulé une participation de plus de 3 % dans Integer Holdings

ITGR.N et exhorte la société d'externalisation d'appareils médicaux à rafraîchir son conseil d'administration et à envisager une vente.

- YouTube, propriété d'Alphabet GOOGL.O Google, a obtenu un accord pluriannuel pour diffuser les Oscars de 2029 à 2033, succédant à Disney DIS.N ABC.

