Wall Street Journal - 16 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- La maison de commerce japonaise Mitsubishi Corp 8058.T a accepté d'acquérir les actifs de gaz de schiste d'Aethon au Texas et en Louisiane pour 5,2 milliards de dollars, sa plus grosse acquisition jamais réalisée.

- Verizon Communications VZ.N a reçu les approbations finales nécessaires pour acheter le fournisseur de fibre optique à large bande Frontier Communications FYBR.O après avoir accepté quelques concessions aux régulateurs californiens, y compris un engagement de dépenses pour les petites entreprises.

- Kathryn McLay, directrice générale de Walmart WMT.O , quitte ses fonctions après deux ans.

- Ford Motor F.N et BYD 002594.SZ sont en pourparlers sur un partenariat dans lequel le constructeur automobile américain achèterait des batteries à l'entreprise automobile chinoise pour certains modèles de véhicules hybrides de Ford.

- L'administration Trump prévoit de proposer que le plus grand opérateur de réseau électrique du pays organise une vente aux enchères d'urgence au cours de laquelle les entreprises technologiques feraient des offres pour la construction de nouvelles centrales électriques.

- Le Premier ministre canadien Mark Carney a fait un pas important vers la revitalisation des liens de son pays avec la Chine et la diversification de ses échanges commerciaux par rapport aux États-Unis, alors que Pékin cherche de plus en plus à séduire les alliés des États-Unis frustrés par le protectionnisme américain.