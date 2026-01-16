 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eric Coquerel à Bercy pour consulter des documents sur la fiscalité des très riches
information fournie par AFP 16/01/2026 à 13:30

Le député LFI et président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Eric Coquerel, à l'Assemblée nationale, le 13 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le député LFI et président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Eric Coquerel, à l'Assemblée nationale, le 13 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Eric Coquerel, a indiqué se rendre au ministère de l'Economie et des Finances vendredi pour consulter des documents de l'administration sur la "fiscalité des ultra-riches".

Tout est parti d'une déclaration de l'ancien ministre de l'Economie, Eric Lombard, qui a affirmé mardi dans une interview à Libération sur la base de travaux de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) que des "milliers" de contribuables parmi les plus fortunés, "ont un revenu fiscal de référence de zéro" et "ne paient aucun impôt sur le revenu".

Ces déclarations ont suscité de vives réactions dans le champ politique à gauche, et relancé le débat sur la taxation des plus hauts patrimoines.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, nommé en octobre pour sortir de l'impasse budgétaire, doit s'exprimer en fin de journée et cherche toujours à trouver un accord sur le projet de budget 2026 avec les socialistes qui lui éviterait une censure, se résignant à une adoption sans vote.

Sur la base des déclarations d'Eric Lombard, M. Coquerel avait demandé mardi au gouvernement de lui communiquer des éléments "qui ont pu permettre d'établir ce constat, qu'il s'agisse de notes, d'analyses ou de chiffrages élaborés par les services" de la DGFiP.

Il se rendra à Bercy vers 14h où un point presse est prévu, et devrait en sortir vers 16h, précisent ses équipes.

"Il n'y a nulle part écrit à Bercy le nom des gens qui auraient des revenus fiscaux de référence qui seraient très bas. En revanche nous savons que ça existe", a assuré vendredi la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin.

Les présidents de la commission des Finances du Sénat, Claude Raynal (PS) et Jean-François Husson (LR), avaient transmis une demande analogue auprès de Bercy.

Sollicité par l'AFP, M. Husson a précisé qu'il ne "serait pas sur place". Mais "on va avoir communication des documents consultés par Eric Coquerel dans un délai aussi rapide que possible", a-t-il précisé.

Budget France
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

9 commentaires

  • 14:13

    La phrase de Lombard ne veut pas dire grand chose "ils sont payés dans des holdings". Ils ne sont pas payés puisque l'argent reste dans ces holdings, donc ils ne recoivent rien à titre personnel d'ou un revenu fiscal nul. Voilà qui témoigne d'une vraie malhonneté de cet homme de gauche, que les gens travaillant à la CDC savent prétentieux et qui par contre vivait à la CDC grassement au frais de la princesse.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes chargent leurs bagages dans des véhicules après avoir quitté un complexe soupçonné d'être un centre d'escroquerie à Sihanoukville, le 15 janvier 2026 au Cambodge ( AFP / TANG CHHIN Sothy )
    Cambodge: sauve-qui-peut dans la "ville des arnaques" après la chute d'une figure du milieu
    information fournie par AFP 16.01.2026 14:14 

    Leurs valises bouclées à la hâte, des centaines de personnes fuient un centre de cyberarnaque de Sihanoukville, sur la côte cambodgienne, après l'arrestation et l'extradition d'une figure présumée de cette industrie clandestine. Ecrans d'ordinateur, meubles et ... Lire la suite

  • Jerome Powell, le seul qui résiste à Trump ?
    Jerome Powell, le seul qui résiste à Trump ?
    information fournie par Ecorama 16.01.2026 14:10 

    Focus sur Washington où le bras de fer entre Donald Trump et la Réserve fédérale atteint un niveau inédit. Après les insultes et les pressions, des poursuites judiciaires visent désormais Jerome Powell, qui a répliqué par une vidéo virale dénonçant les menaces ... Lire la suite

  • Logo de Decathlon à Montreuil près de Paris
    Les nouvelles grandes ambitions de Decathlon CMA CGM
    information fournie par Reuters 16.01.2026 14:05 

    Présente dans le peloton depuis 1992 sous différentes appellations, l'équipe Decathlon CMA CGM aborde la saison 2026, qui s'ouvre mardi en Australie avec le Tour Down Under, avec de grandes ambitions, notamment permises par l'arrivée ‍de l'armateur marseillais ... Lire la suite

  • Des sociétés cotées généreuses avec leurs actionnaires en 2026 ?
    Des sociétés cotées généreuses avec leurs actionnaires en 2026 ?
    information fournie par Ecorama 16.01.2026 14:05 

    Focus sur les entreprises européennes qui, malgré des bénéfices stagnants en 2025, s’apprêtent à verser près de 454 milliards d’euros de dividendes, en hausse de 4 %. Fidélisation légitime des actionnaires ou déconnexion avec la réalité économique ? Les dividendes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank