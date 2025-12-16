 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 16 décembre
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 06:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Ford Motor F.N a déclaré lundi qu'il s'attendait à enregistrer environ 19,5 milliards de dollars de charges, principalement liées à ses activités dans le domaine des véhicules électriques,

- Le président américain Donald Trump a poursuivi la BBC lundi pour diffamation. Sa plainte allègue que la BBC l'a diffamé et a violé une loi de Floride qui interdit les pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Il réclame 5 milliards de dollars de dommages et intérêts pour chacun des deux chefs d'accusation.

- PayPal PYPL.O a déposé une demande pour créer une banque offrant des prêts aux entreprises et des comptes d'épargne.

- Frontier Group Holdings ULCC.O a nommé James Dempsey directeur général par intérim à compter d'aujourd'hui, succédant à Barry Biffle, qui travaillait pour la société depuis 11 ans et occupait le poste de directeur général depuis 2016.

- Stellantis STLAM.MI a embauché plus de 1 000 employés en l'espace d'environ deux mois, alors qu'elle s'efforce d'atteindre un objectif de 1 500 nouveaux emplois dans son usine d'assemblage de Windsor, en Ontario.

- Luminar Technologies, qui fabrique des capteurs pour les voitures autonomes, a déposé le bilan après avoir perdu un contrat de fourniture avec Volvo Cars.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,645 USD NYSE -0,76%
FRONTIR GROP HLD
5,7600 USD NASDAQ +0,35%
PAYPAL HOLDINGS
60,7400 USD NASDAQ -1,49%
STELLANTIS
10,112 EUR MIL +0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

