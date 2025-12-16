Wall Street Journal - 16 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Ford Motor F.N a déclaré lundi qu'il s'attendait à enregistrer environ 19,5 milliards de dollars de charges, principalement liées à ses activités dans le domaine des véhicules électriques,

- Le président américain Donald Trump a poursuivi la BBC lundi pour diffamation. Sa plainte allègue que la BBC l'a diffamé et a violé une loi de Floride qui interdit les pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Il réclame 5 milliards de dollars de dommages et intérêts pour chacun des deux chefs d'accusation.

- PayPal PYPL.O a déposé une demande pour créer une banque offrant des prêts aux entreprises et des comptes d'épargne.

- Frontier Group Holdings ULCC.O a nommé James Dempsey directeur général par intérim à compter d'aujourd'hui, succédant à Barry Biffle, qui travaillait pour la société depuis 11 ans et occupait le poste de directeur général depuis 2016.

- Stellantis STLAM.MI a embauché plus de 1 000 employés en l'espace d'environ deux mois, alors qu'elle s'efforce d'atteindre un objectif de 1 500 nouveaux emplois dans son usine d'assemblage de Windsor, en Ontario.

- Luminar Technologies, qui fabrique des capteurs pour les voitures autonomes, a déposé le bilan après avoir perdu un contrat de fourniture avec Volvo Cars.