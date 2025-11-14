Wall Street Journal - 14 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- NBCUniversal de Comcast CMCSA.O lancera NBC Sports Network, ou la chaîne câblée NBCSN, le 17 novembre, avant sa scission prévue de la plupart des réseaux câblés.

- Paramount PSKY.O , Comcast CMCSA.O , et Netflix NFLX.O préparent des offres pour Warner Bros. Discovery WBD.O , avec une date limite initiale du 20 novembre pour les offres non contraignantes du premier tour.

- Les machinistes syndiqués de Boeing BA.N ont ratifié une nouvelle convention collective, mettant fin à une grève de près de 15 semaines.

- Verizon Communications VZ.N prévoit de supprimer environ 15 000 emplois, la plus importante réduction de son histoire, afin de réduire les coûts dans un contexte de concurrence accrue.

- Under Armour UAA.N met fin à son partenariat avec la marque de Stephen Curry après plus d'une décennie, dans le cadre d'un effort de restructuration plus large.