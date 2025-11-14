 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 185,72
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street Journal - 14 novembre
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 08:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- NBCUniversal de Comcast CMCSA.O lancera NBC Sports Network, ou la chaîne câblée NBCSN, le 17 novembre, avant sa scission prévue de la plupart des réseaux câblés.

- Paramount PSKY.O , Comcast CMCSA.O , et Netflix NFLX.O préparent des offres pour Warner Bros. Discovery WBD.O , avec une date limite initiale du 20 novembre pour les offres non contraignantes du premier tour.

- Les machinistes syndiqués de Boeing BA.N ont ratifié une nouvelle convention collective, mettant fin à une grève de près de 15 semaines.

- Verizon Communications VZ.N prévoit de supprimer environ 15 000 emplois, la plus importante réduction de son histoire, afin de réduire les coûts dans un contexte de concurrence accrue.

- Under Armour UAA.N met fin à son partenariat avec la marque de Stephen Curry après plus d'une décennie, dans le cadre d'un effort de restructuration plus large.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BOEING CO
194,570 USD NYSE -0,48%
COMCAST-A
27,9700 USD NASDAQ +0,29%
NETFLIX
1 154,2300 USD NASDAQ -0,28%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,3700 USD NASDAQ -1,28%
UNDER ARMOUR RG-A
4,660 USD NYSE -3,22%
VERIZON COMM
41,105 USD NYSE +0,72%
WARNER BROS RG-A
22,1400 USD NASDAQ -0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank