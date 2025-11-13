Wall Street Journal - 13 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La Federal Trade Commission enquête sur les sociétés de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services et Glass Lewis pour des violations potentielles du droit de la concurrence.

- Endolith, une jeune entreprise de biotechnologie basée à Denver, a clôturé une première tranche d'un tour de table de série A mené par Squadra Ventures, une société de capital-risque axée sur la sécurité nationale, et prévoit de lever 3 millions de dollars supplémentaires sous peu.

- La division horlogère de LVMH LVMH.PA a pris une participation minoritaire dans La Joux-Perret, a déclaré le groupe français, approfondissant ainsi sa coopération avec le fabricant suisse de mouvements et de composants horlogers haut de gamme.

- Toyota Motor 7203.T a déclaré avoir commencé la production dans son usine de batteries de Caroline du Nord, d'une valeur de 13,9 milliards de dollars, afin d'augmenter la production de véhicules hybrides et de confirmer ses plans d'investissement de 10 milliards de dollars sur cinq ans dans l'industrie américaine.

- La société de rachat Clayton Dubilier & Rice est en pourparlers pour racheter le fournisseur d'emballages Sealed Air

SEE.N et la retirer de la cote .