 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 278,00
+0,36%
Indices
Chiffres-clés

Wall Street Journal - 13 novembre
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 06:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La Federal Trade Commission enquête sur les sociétés de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services et Glass Lewis pour des violations potentielles du droit de la concurrence.

- Endolith, une jeune entreprise de biotechnologie basée à Denver, a clôturé une première tranche d'un tour de table de série A mené par Squadra Ventures, une société de capital-risque axée sur la sécurité nationale, et prévoit de lever 3 millions de dollars supplémentaires sous peu.

- La division horlogère de LVMH LVMH.PA a pris une participation minoritaire dans La Joux-Perret, a déclaré le groupe français, approfondissant ainsi sa coopération avec le fabricant suisse de mouvements et de composants horlogers haut de gamme.

- Toyota Motor 7203.T a déclaré avoir commencé la production dans son usine de batteries de Caroline du Nord, d'une valeur de 13,9 milliards de dollars, afin d'augmenter la production de véhicules hybrides et de confirmer ses plans d'investissement de 10 milliards de dollars sur cinq ans dans l'industrie américaine.

- La société de rachat Clayton Dubilier & Rice est en pourparlers pour racheter le fournisseur d'emballages Sealed Air

SEE.N et la retirer de la cote .

Valeurs associées

LVMH
647,200 EUR Euronext Paris 0,00%
SEALED AIR
36,380 USD NYSE -2,57%
TOYOTA MOTOR
17,712 EUR Tradegate 0,00%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank