Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec TotalEnergies, Siemens, Generali, Volkswagen, Sabadell, Renk, Merck KGaA, Aegon)

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CARREFOUR CARR.PA - La famille Saadé, propriétaire de l'armateur CMA CGM, est devenue actionnaire de référence du groupe Carrefour avec une participation d’environ 4% du capital, a annoncé mercredi le distributeur dans un communiqué.

* TOTALENERGIES TTEF.PA étudie la possibilité de vendre certains de ses actifs d'énergie renouvelable en Asie avec l'objectif de réduire sa dette, a rapporté mercredi Bloomberg, citant des personnes au fait de la question et ajoutant que l'opération pourrait s'élever à plusieurs centaines de millions de dollars.

* SOLVAY SOLB.BR a annoncé mercredi un accord stratégique avec Permag, aux Etats-Unis, afin d'assurer un approvisionnement fiable en terres rares.

* SIEMENS SIEGn.DE

a annoncé

jeudi un bénéfice industriel légèrement inférieur aux attentes au quatrième trimestre, alors que le groupe a dévoilé son intention de réduire sa participation dans SIEMENS HEALTHINEERS SHLG.DE .

* GENERALI GASI.MI a fait état jeudi d'une croissance à deux chiffres de ses bénéfices pour les neuf premiers mois de l'année, porté par ses activités non-vie et à la baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE a déclaré mercredi que la technologie qu'il développe avec le constructeur américain de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O pourrait à terme être utilisée dans ses véhicules à moteur à combustion interne.

* SABADELL SABE.MC - La banque espagnole a annoncé jeudi que son bénéfice net au troisième trimestre avait reculé de 17,7% sur un an, en raison d'une baisse des revenus liés aux prêts, alors que le groupe met l'accent sur la viabilité de sa stratégie autonome après l'échec de l'OPA lancée par sa compatriote BBVA BBVA.MC .

* RENK R3NK.DE a confirmé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année, misant sur une demande soutenue pour ses composants destinés aux véhicules militaires alors que les pays européens membres de l'Otan augmentent leurs budgets de défense.

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et augmenté son dividende, après avoir publié des résultats trimestriels conformes aux attentes du marché.

* DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK (PBB) PBBG.DE - L'un des principaux financiers immobiliers allemands a déclaré jeudi que ses perspectives étaient "prudentes" pour le quatrième trimestre, alors qu'elle se prépare à enregistrer une perte avant impôts pour l'ensemble de l'année.

* MERCK KGaA MRCG.DE - Le groupe pharmaceutique allemand a fait état jeudi d'une légère hausse de son bénéfice d'exploitation trimestriel, dépassant les attentes, grâce aux changements législatifs en Amérique du Sud et à la vente d'un bon d'examen prioritaire auprès de l'autorité américaine de réglementation des médicaments.

* AEGON AEGN.AS a dépassé jeudi les attentes du marché pour le troisième trimestre, grâce à la forte dynamique aux États-Unis et aux bons résultats de ses divisions internationales et de gestion d'actifs qui ont stimulé son activité.

* BURBERRY BRBY.L publie jeudi ses résultats avant l'ouverture de la Bourse.

* UBISOFT UBIP.PA et EIFFAGE FOUG.PA publieront leurs comptes financiers trimestriels après la clôture de la Bourse de Paris.

