JO-2026 : la marque Salomon mise en avant sur les uniformes des bénévoles

( AFP / JEAN-PIERRE CLATOT )

Salomon a présenté mercredi les uniformes que vont revêtir les bénévoles des Jeux olympiques et paralympiques de Milan-Cortina, en Italie, en février-mars 2026, et qui devraient lui permettre de gagner en visibilité comme l'avait fait Decathlon pour les JO de Paris 2024.

Le bleu très sobre de Salomon s'y marie avec le vert de "l'esprit italien", ont expliqué les partenaires lors d'une conférence de presse à Milan.

Entre les bonnets, manteaux et chaussures de randonnée, 400.000 pièces vont équiper et réchauffer plus de 25.000 personnes, entre bénévoles, organisateurs et porteurs de la flamme olympique.

"Nous savons depuis les JO de Paris combien les bénévoles sont les visages et l'âme des Jeux", a souligné le directeur général de la marque française, Guillaume Meyzenq.

"Le défi majeur a été d'équiper les bénévoles du sommet des montagnes jusque dans la ville", pour ces Jeux très éclatés géographiquement, entre Milan et Cortina d'Ampezzo, a souligné M. Meyzenq.

1,5 million de personnes sont attendues dans le nord de l'Italie pour les Jeux olympiques, a indiqué le directeur général du comité d'organisation Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier.

Salomon ne s'aventure pas en terrain inconnu: son propriétaire, le géant chinois du sport Anta, avait fourni les uniformes des bénévoles des jeux de Beijing 2022.

La marque savoyarde avait été rachetée à Adidas en 2005 par le groupe finlandais Amer Sports (propriétaire des vêtements sportifs Arc'Teryx, des raquettes Wilson et des skis Atomic), racheté à son tour en 2019 par un consortium mené par Anta Sports.

Salomon veut avoir un "impact maximal" dans les Alpes et a déjà commencé à mettre en avant ce partenariat dans ses magasins en Italie, seul territoire où elle a le droit de le faire en vertu de son contrat avec l'organisateur italien des Jeux, a indiqué à l'AFP Bertrand Raudet, en charge du partenariat olympique pour la marque.

Cette collaboration "va bénéficier à la marque en général", "comme Paris-2024 pour Decathlon", a souligné Bertrand Raudet.

Salomon, spécialisé à l'origine dans les skis, a connu une forte croissance dans les baskets ces dernières années, pour la course comme pour la ville, après des collaborations avec des grands noms de la mode.

Le montant du contrat de Salomon avec la fondation Milan-Cortina montant n’a pas été précisé, ni le lieu de fabrication des vêtements.

Le président du comité d'organisation, Giovanni Malagò, a indiqué en marge de l'évènement qu'il se rendrait "la semaine prochaine" aux Nations Unies pour proposer une trêve olympique.