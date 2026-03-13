Wall Street Journal - 13 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

- ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, assemble de la puissance de calcul avec des puces Nvidia haut de gamme en dehors de la Chine.

- Qantas Airways QAN.AX a accepté de payer plus de 74 millions de dollars pour régler une action collective concernant sa décision de ne pas offrir de remboursement immédiat en espèces pour les vols qu'elle a annulés pendant la pandémie de Covid-19.

- Stryker SYK.N a déclaré qu'une cyberattaque liée au conflit iranien continue de perturber ses activités, notamment le traitement des commandes, la fabrication et l'expédition.

- L'association à but non lucratif à l'origine de l'émission de télévision "Sesame Street" a intenté un procès à la société mère de SeaWorld, alléguant que l'exploitant du parc aquatique n'a pas payé les droits d'auteur et a écourté les opérations d'un parc sur le thème de Sesame avec un préavis limité.

- Le fondateur de Lululemon Athletica LULU.O , Chip Wilson, a averti les candidats potentiels au poste de directeur général que les difficultés de l'entreprise sont dues à son conseil d'administration plutôt qu'à la vacance de son poste de direction.

- Un fonds d'investissement soutenu par le Qatar a soumis une offre de rachat de la chaîne de pizzas Papa John's International PZZA.O .