Wall Street Journal - 13 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- AbbVie ABBV.N a déclaré lundi avoir conclu un accord de trois ans avec l'administration du président américain Donald Trump pour réduire les prix des médicaments, et s'est engagé à consacrer 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie à la recherche et au développement dans le pays.

- OpenAI devrait diffuser une publicité lors du Super Bowl pour la deuxième année consécutive, intensifiant ainsi sa bataille pour les utilisateurs alors que les entreprises d'IA rivales gagnent du terrain.

- La Maison Blanche envisage une offre iranienne de dernière minute pour engager une diplomatie sur la limitation de son programme nucléaire, alors même que le président Trump penche actuellement en faveur de l'autorisation de nouvelles frappes militaires sur l'Iran.

- Certains responsables de l'administration Trump, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ont exprimé leur inquiétude quant à l'enquête criminelle du ministère de la Justice sur le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui pourrait mettre en péril les candidats du président au Sénat et ébranler les marchés financiers.

- New York prépare un assouplissement de sa loi sur l'environnement afin de rendre la construction de logements plus rapide et moins coûteuse dans l'État, le dernier effort du gouvernement pour s'attaquer aux coûts élevés du logement alors que l'accessibilité devient un élément central de cette année électorale.

- Paramount Skydance PSKY.O a poursuivi Warner Bros Discovery WBD.O lundi pour obtenir plus d'informations sur un accord rival de 82,7 milliards de dollars avec Netflix NFLX.O , intensifiant ainsi la bataille pour prendre le contrôle de l'un des studios hollywoodiens les plus célèbres.