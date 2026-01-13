 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 13 janvier
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 07:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- AbbVie ABBV.N a déclaré lundi avoir conclu un accord de trois ans avec l'administration du président américain Donald Trump pour réduire les prix des médicaments, et s'est engagé à consacrer 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie à la recherche et au développement dans le pays.

- OpenAI devrait diffuser une publicité lors du Super Bowl pour la deuxième année consécutive, intensifiant ainsi sa bataille pour les utilisateurs alors que les entreprises d'IA rivales gagnent du terrain.

- La Maison Blanche envisage une offre iranienne de dernière minute pour engager une diplomatie sur la limitation de son programme nucléaire, alors même que le président Trump penche actuellement en faveur de l'autorisation de nouvelles frappes militaires sur l'Iran.

- Certains responsables de l'administration Trump, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ont exprimé leur inquiétude quant à l'enquête criminelle du ministère de la Justice sur le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui pourrait mettre en péril les candidats du président au Sénat et ébranler les marchés financiers.

- New York prépare un assouplissement de sa loi sur l'environnement afin de rendre la construction de logements plus rapide et moins coûteuse dans l'État, le dernier effort du gouvernement pour s'attaquer aux coûts élevés du logement alors que l'accessibilité devient un élément central de cette année électorale.

- Paramount Skydance PSKY.O a poursuivi Warner Bros Discovery WBD.O lundi pour obtenir plus d'informations sur un accord rival de 82,7 milliards de dollars avec Netflix NFLX.O , intensifiant ainsi la bataille pour prendre le contrôle de l'un des studios hollywoodiens les plus célèbres.

Etats-Unis / Iran
Sport

Valeurs associées

ABBVIE
220,060 USD NYSE -0,08%
NETFLIX
89,4250 USD NASDAQ -0,04%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,1600 USD NASDAQ +0,83%
WARNER BROS RG-A
28,4050 USD NASDAQ -1,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le trafic devrait être quasi normal mardi à la SNCF, malgré l'appel à la grève national lancé par deux syndicats le jour où doivent aboutir les négociations annuelles sur les salaires ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    La SNCF conclut mardi ses négociations annuelles sur les salaires
    information fournie par AFP 13.01.2026 07:43 

    Le trafic devrait être quasi normal mardi à la SNCF, malgré l'appel à la grève national lancé par deux syndicats le jour où doivent aboutir les négociations annuelles sur les salaires au sein du groupe ferroviaire national. "Dans le cadre du mouvement social national ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale, le 7 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    A l'Assemblée, le retour périlleux du budget dans l'hémicycle
    information fournie par AFP 13.01.2026 07:35 

    Faute d'accord trouvé en fin d'année, le projet de budget de l'Etat revient mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, sans majorité en vue et avec, en toile de fond, un recours au 49.3 qui paraît de plus en plus difficile à éviter. Un moment décisif pour ... Lire la suite

  • STMICROELECTRONICS : Les signaux haussiers sont intacts
    STMICROELECTRONICS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 13.01.2026 07:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ERAMET : Les résistances sont proches
    ERAMET : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 13.01.2026 07:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank