Wall Street Journal - 11 mai

11 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- OpenAI a autorisé ses employés actuels et anciens à vendre jusqu'à 30 millions de dollars d'actions, ce qui a permis à plus de 600 d'entre eux d'empocher au total 6,6 milliards de dollars.

- Apollo Global Management APO.N a engagé des discussions en vue de vendre MidCap Financial Investment MFIC.O , sa société de développement commercial cotée en bourse spécialisée dans le crédit privé.

- La branche télécommunications du groupe SoftBank 9984.T , SoftBank Corp 9434.T , a annoncé lundi qu'elle allait construire des cellules de batterie et des systèmes de stockage à grande échelle pour le marché japonais, en partenariat avec le fabricant de batteries sud-coréen Cosmos Lab et la société d'IA DeltaX Co.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))