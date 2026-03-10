 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 10 mars
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 07:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Rio Tinto RIO.AX a déclaré être en négociations avec la Mongolie au sujet de la mine de cuivre géante Oyu Tolgoi, l'un des plus grands gisements mondiaux du métal nécessaire à la construction de véhicules électriques et de centres de données.

- Shell SHEL.L a accepté de vendre Jiffy Lube à Monomoy Capital Partners dans le cadre d'une transaction de 1,3 milliard de dollars. La vente comprend la marque Jiffy Lube, le franchisé Premium Velocity Auto et un réseau de magasins détenus et exploités par des franchisés indépendants, a déclaré Shell.

- Eric Trump et Donald Trump Jr. soutiennent une nouvelle entreprise de drones, Powerus, qui cherche à répondre à la nouvelle demande du Pentagone et à combler le vide laissé par l'interdiction de l'administration sur les nouveaux drones chinois aux États-Unis.

- Sturm Ruger RGR.N a déclaré que Beretta cherchait à prendre le contrôle de la société par le biais d'achats d'actions à prix réduit et de droits de gouvernance surdimensionnés.

- Anthropic a intenté un procès lundi contre l'administration Trump pour avoir désigné la société d'intelligence artificielle comme une menace pour la sécurité et tenté d'annuler ses contrats fédéraux, portant la bataille entre les deux parties devant le système judiciaire.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
12 750,50 USD LME -0,45%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
93,55 USD Ice Europ +4,19%
Pétrole WTI
89,55 USD Ice Europ +4,74%
RIO TINTO
93,000 EUR Tradegate 0,00%
RIO TINTO
6 661,500 GBX LSE -1,30%
SHELL
3 208,250 GBX LSE +2,40%
STURM RUGER & CO
38,500 USD NYSE +1,21%
