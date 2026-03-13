Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite devraient être annulés

PHOTO DE FICHIER : Grand Prix de Bahreïn

par Alan Baldwin

Les Grands ‌Prix de Formule 1 de Bahreïn et d'Arabie saoudite prévus en avril devraient ​être annulés en raison du conflit qui fait rage au Moyen-Orient, a-t-on appris de plusieurs sources.

Une annonce est attendue en ce sens lundi au plus tard, la ​date-limite du 20 mars pour acheminer tout le matériel vers Bahreïn approchant.

Sky Sports, chaîne de télévision détentrice ​des droits de retransmission au Royaume-Uni, où ⁠sont basées 11 équipes du paddock, avance que l'annonce des annulations ‌devrait intervenir dimanche soir.

Face aux bombardements israélo-américains le visant, l'Iran a riposté en s'attaquant à des Etats du Golfe dont Bahreïn et ​sa capitale Manama, où ‌la majorité du personnel devait séjourner en marge du Grand ⁠Prix.

Après l'ouverture du championnat de F1 en Australie la semaine dernière, les pilotes sont à Shanghai en Chine ce week-end pour la deuxième levée de la ⁠saison.

Des sources avaient ‌précédemment annoncé qu'aucune des deux courses disputées au Moyen-Orient ne serait ⁠remplacée, laissant un vide dans le calendrier et réduisant le championnat à ‌22 courses.

Le Grand Prix de Bahreïn devait se dérouler le 12 ⁠avril, celui d'Arabie saoudite le 19 avril.

"Je pense que nous ⁠suivons les consignes ‌de la FIA et de Formula One, comme toujours. Ils nous ont toujours ​menés dans la bonne direction", a déclaré ‌Jonathan Wheatley, directeur de l'écurie Audi F1 Team, après les essais libres de Shanghai.

"Personne ne fera de ​concessions sur quoi que ce soit qui mettrait les équipes dans une situation délicate."

Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, et la Fédération ⁠internationale de l'automobile (FIA) n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le championnat du monde d'endurance (WEC) a d'ores et déjà annulé sa première épreuve de la saison au Qatar, qui devait se dérouler du 26 au 28 mars.

L'épreuve de MotoGP prévue le 12 avril au Qatar pourrait également faire l'objet d'une annulation.

(Version française Zhifan Liu, ​édité par Sophie Louet)