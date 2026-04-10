Wall Street Journal - 10 avril

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10 avril - Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le ministère américain de la justice a ouvert une enquête pour déterminer si la Ligue nationale de football s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à la suite de plaintes selon lesquelles regarder un match de football est devenu trop cher. - Sazerac a récemment contacté Brown-Forman BFb.N , fabricant de Jack Daniel's, au sujet d'une éventuelle transaction. L'intérêt de Sazerac intervient alors que Brown-Forman est en pourparlers avec un autre concurrent, le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA . - Le service postal américain a déclaré qu'il prévoit d'augmenter le prix d'un timbre Forever First-Class Mail d'environ 5% à 82 cents à partir du 12 juillet, contre 78 cents, alors que l'agence tente de faire face à une crise financière. - CarMax KMX.N ajoutera deux membres à son conseil d'administration à la suite de discussions avec l'investisseur activiste Starboard Value, qui a accepté de retirer ses nominations d'administrateurs avant l'assemblée annuelle des actionnaires de la société. - Le gestionnaire d'investissements alternatifs Ares Management a accepté d'acheter le fonds d'investissement immobilier Whitestone REIT WSR.N dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 1,7 milliard de dollars. - La banque autrichienne Raiffeisen Bank International RBIV.VI prévoit de lancer une offre publique d'achat pour son homologue plus petit Addiko Bank ADKO.VI , évaluant la banque à 449,5 millions d'euros ($525,47 millions), dans le but d'étendre sa présence en Europe centrale et en Europe du Sud-Est.

(1 dollar = 0,8554 euro)