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Moyen-Orient: "optimisme et prudence" sur les marchés mondiaux à l'approche des pourparlers
information fournie par AFP 10/04/2026 à 10:24

Des traders devant un tableau d'affichage de l'indice Dax, à la Bourse de Francfort le 8 avril 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Des traders devant un tableau d'affichage de l'indice Dax, à la Bourse de Francfort le 8 avril 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les marchés mondiaux ont les yeux rivés vendredi sur les pourparlers qui pourraient se tenir entre les délégations iranienne et américaine au Pakistan, laissant entrevoir un possible apaisement des tensions au Moyen-Orient.

Sur les marchés mondiaux, "optimisme et prudence s’équilibrent", a estimé Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets.

Le Pakistan doit accueillir vendredi les délégations iranienne et américaine pour des pourparlers, au troisième jour du cessez-le-feu, même si la participation des Iraniens reste incertaine après des frappes israéliennes qui ont fait mercredi plus de 300 morts au Liban.

Après un appel à la retenue du président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi qu'il avait ordonné à son cabinet d'engager des "négociations directes" avec le Liban. Des pourparlers entre le Liban et Israël sont prévus la semaine prochaine à Washington selon un responsable américain.

"Dans ce contexte, les marchés commencent à intégrer l'hypothèse d'un accord à court terme, même si la prudence reste de mise tant que les flux pétroliers et la situation géopolitique ne sont pas pleinement stabilisés", a souligné John Plassard, analyste de Cité Gestion Private Bank.

- Le pétrole toujours sous 100 dollars -

Avec les pourparlers à venir, les cours du pétrole restent vendredi sous la barre symbolique des 100 dollars le baril.

"Ce n'est qu'un premier pas vers une désescalade du conflit et la normalisation des flux énergétiques, et les risques restent importants, notamment en ce qui concerne la réouverture du détroit d'Ormuz", passage stratégique par lequel transitent habituellement 20% de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, a relevé Xavier Chapard, stratégiste chez LBP AM.

"Mais c'est tout de même une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale, car cela réduit les risques d'un choc énergétique beaucoup plus important que celui déjà subi et cela montre que les deux camps ont intérêt à arrêter l'escalade", a-t-il estimé.

Vers 07H30 GMT, le Brent de la mer du Nord, référence sur le marché du brut, progressait de 1,77% à 97,62 dollars le baril. Son équivalent américain, le WTI, prenait 1,95% à 99,78 dollars le baril.

Le détroit d'Ormuz, voie maritime cruciale contrôlée par Téhéran qui l'avait bloquée ces dernières semaines, reste au cœur des préoccupations.

Donald Trump a mis en garde l'Iran jeudi contre tout péage pour les navires souhaitant traverser le détroit.

Un pétrolier non-iranien, le premier depuis le début de la trêve, a franchi jeudi le détroit d'Ormuz, dont la réouverture était une condition du cessez-le-feu. Mais le trafic est encore loin d'un retour à la normale.

- Les Bourses mondiales restent prudentes -

Sur les marchés d'actions, "les investisseurs semblent regarder vers l'avenir avec un optimisme prudent, misant sur des discussions diplomatiques constructives attendues au Pakistan ce week-end", a rapporté Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

En Europe, en début de séance, la Bourse de Paris gagnait 0,22%, Francfort montait de 0,15%, Londres prenait 0,06% et Milan 0,15%.

"La durée de ce mouvement de stabilité dépendra, d'une part, de l'actualité en provenance du Proche-Orient et, d'autre part, des chiffres de l'inflation à la consommation attendus aujourd’hui (vendredi) aux Etats-Unis", a expliqué Andreas Lipkow, chef des analystes de marché chez CMC.

En Asie, l'indice hongkongais Hang Seng prenait 0,59% dans les derniers échanges.

La Bourse de Séoul a gagné 1,40% et celle de Taipei 1,60%. L'indice phare japonais Nikkei a clôturé en hausse de 1,84%, alors que le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing (marque Uniqlo) a vu son titre s'envoler de 11,99% après avoir encore relevé la veille ses prévisions annuelles.

- Légère remontée des taux d'emprunt -

Les doutes quant à une trêve durable au Moyen-Orient et la prudence des investisseurs se traduisent sur le marché de la dette des Etats, avec une légère remontée des taux d'emprunt vendredi.

Référence en Europe, le taux de l'emprunt allemand à échéance 10 ans (le "Bund") était de 3,01% vendredi, contre 2,99% la veille. Son homologue français affichait un taux de 3,65%, contre 3,61% la veille.

Côté monnaies, le dollar américain freine ses gains "en réaction à l'optimisme croissant des investisseurs quant à une désescalade au Moyen-Orient", a signalé Lee Hardman, analyste de MUFG.

Vers 07H30 GMT, le dollar prenait 0,12% face à la monnaie unique, à 1,1687 dollar pour un euro.

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