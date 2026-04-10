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Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović dans la même équipe pour la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 10:22

Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović dans la même équipe pour la Coupe du monde 2026

Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović dans la même équipe pour la Coupe du monde 2026

Le boycott, très peu pour eux. L’équipe de consultants pour la chaîne Fox Sports s’agrandit à 57 jours du Mondial. Après avoir annoncé la venue de Zlatan Ibrahimović en mars dernier, la chaîne américaine dévoile le reste de son casting : Thierry Henry et Javier Hernández seront eux aussi de la partie.

Our star-studded crew for the 2026 FIFA World Cup on FOX continues to grow… ✅ Rebecca Lowe ✅ Thierry Henry ✅ Zlatan Ibrahimović ✅ Javier Hernández pic.twitter.com/j2vqU15jdq…

AR pour SOFOOT.com

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