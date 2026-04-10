Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović dans la même équipe pour la Coupe du monde 2026
Le boycott, très peu pour eux. L’équipe de consultants pour la chaîne Fox Sports s’agrandit à 57 jours du Mondial. Après avoir annoncé la venue de Zlatan Ibrahimović en mars dernier, la chaîne américaine dévoile le reste de son casting : Thierry Henry et Javier Hernández seront eux aussi de la partie.
Our star-studded crew for the 2026 FIFA World Cup on FOX continues to grow… ✅ Rebecca Lowe ✅ Thierry Henry ✅ Zlatan Ibrahimović ✅ Javier Hernández pic.twitter.com/j2vqU15jdq…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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