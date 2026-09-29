Wall Street indécise avant le verdict du PCE

Les marchés actions américains évoluent sans tendance claire, freinés par des cours du pétrole et des rendements obligataires toujours élevés. La prudence domine également à la veille de la publication de l'indice des prix PCE, mesure de l'inflation privilégiée par la Fed. Peu avant 17h00, le Dow Jones reculait de 0,29% tandis que le Nasdaq gagnait 0,18%.

Les indicateurs publiés ce mardi ont par ailleurs déçu. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est tombé à 81,9 en septembre, contre 90 attendu par le consensus et 88,6 en août en données révisées. Par ailleurs, les offres d'emploi recensées dans le rapport JOLTS se sont établies à 7,079 millions en août, contre 7,21 millions attendues et 7,335 millions en juillet en données révisées.

Après l'indice PCE attendu demain, l'attention se portera sur le rapport sur l'emploi de septembre, qui sera publié vendredi et constituera un autre rendez-vous important pour les anticipations concernant la politique monétaire de la Fed.

Des valeurs en mouvement

Du côté des valeurs, Target (-1,93%) a annoncé une baisse des prix sur près de 2 000 produits à l'approche des fêtes de fin d'année, dans un contexte de ralentissement de la demande qui pourrait accentuer la concurrence sur les prix dans la distribution américaine.

Le croisiériste Carnival bondit de 12% après avoir publié des revenus et un bénéfice net records au troisième trimestre, tandis que ses rendements nets ont progressé de 2,4% à taux de change constants. Le groupe a également relevé de plus de 150 millions de dollars sa prévision de bénéfice net ajusté annuel par rapport à celle communiquée en juin.

Dans la technologie, AMD ( 1,48%) va acquérir World Labs, le laboratoire d'intelligence artificielle fondé par Fei-Fei Li, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisée à environ 8,2 milliards de dollars. Déjà actionnaire de la start-up, AMD réaliserait ainsi la deuxième acquisition la plus importante de son histoire, après le rachat de Xilinx en 2022.

Enfin, Caterpillar ( 0,37%) a conclu un accord pour acquérir John Fabick Tractor Company, concessionnaire historique depuis plus d'un siècle du fabricant américain d'engins de construction et d'équipements miniers.