Le DG de la division avions commerciaux d'Airbus "très confiant" dans l'objectif de livraisons pour 2026

Airbus effectue le vol inaugural de son nouvel avion cargo A350F.
Lars Wagner, directeur général de la division avions commerciaux d'Airbus, s'est montré "très confiant" mardi au sujet de la capacité de l'avionneur européen d'atteindre son objectif de 870 livraisons pour 2026, malgré un contretemps industriel.
"Je suis très confiant" a-t-il déclaré à ce sujet et ce en dépit d'un contretemps industriel suite à un problème de qualité affectant l'A321neo.
(Tim Hepher, Version française Benoit Van Overstraeten)
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