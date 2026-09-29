information fournie par Reuters • 29/09/2026 à 17:53

Le DG de la division avions commerciaux d'Airbus "très confiant" dans l'objectif de livraisons pour 2026

Airbus effectue le vol inaugural de son nouvel avion cargo A350F.

​Lars Wagner, directeur général de la ​division avions commerciaux ​d'Airbus, s'est ⁠montré "très confiant" mardi ‌au sujet de la capacité ​de ‌l'avionneur européen ⁠d'atteindre son objectif de 870 ⁠livraisons pour ‌2026, malgré ⁠un contretemps ‌industriel.

"Je ⁠suis très confiant" a-t-il ⁠déclaré ‌à ce sujet ​et ‌ce en dépit d'un contretemps ​industriel suite à ⁠un problème de qualité affectant l'A321neo.

(Tim Hepher, Version française Benoit Van ​Overstraeten)